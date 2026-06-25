Съкровища и находки представят в Пловдив любовта, хазарта и опиянението преди 2500 г. (Снимки)

И тогава, и сега човешките страсти са еднакви, въпросът е каква е тяхна цена, пита археологът гл. ас. Десислава Давидова

Опиянение, любов, хазарт. Тези три страсти са били водещи както преди 2500 години, така и днес. Въпросът е колко далеч сме готови да стигнем и каква цена плащаме накрая?

Отговор на това питане дава една уникална изложба с артефакти от Античността, Средновековието и Възраждането, озаглавена "Страстите човешки: цената на желанието". Подредена е в зала № 9 на Регионалния археологически музей, а неин куратор е гл. ас. Десислава Давидова.

Още с влизането човек попада в храм - от двете страни вижда колони. В самия център, където е олтарът, е изложено впечатляващото Горнославско съкровище със 786 златни монети. Това е най-голямата находка у нас от XI - XII век и се свързва с времето на Комнините.

Но разказът започва от много по-ранни времена. Първият експонат е мраморен фрагмент от длан, която държи яйце. Над артефакта има текст на Емпедокъл: "Вече някога съм бил момче, момиче, птица, храст и безмълвна риба в морето..." Първият експонат е мраморен фрагмент от длан, която държи яйце Снимка: Радко Паунов

Това, което изпитваме днес, са го чувствали и преди 2000 г. И в основата на всичко е страстта, разяснява Давидова.

"Най-вероятно фрагментът е от ръката на Асклепий, която поднася яйцето към змията отдолу. Възможно е той да е и от друго. Този артефакт не е получил достатъчно внимание в публикациите", отбеляза проф. Диляна Ботева, специалист по антична история и тракология в Софийския университет.

"Опиянението, любовта и залагането определят живота на човек. Във всеки един момент ние играем хазарт. С всяко свое решение поставяме всичко на избор", разсъждава Давидова. Оброчни плочки с Дионис в различни негови проявления. Снимка: Радко Паунов

Изложбата, която е съвместна инициатива на музея и на фондация "Алетейя", действително е много различна. "Тя разказва за човека, за тихите копнежи и бурните пориви, за слабостите, които го пречупват и за стремежите, които го издигат. Разказва за онази сила, която ни отделя от заобикалящия свят - води ни напред, когато няма път, дава ни крила, когато сме безсилни, а страстта ни води до самия край. Горим или изгаряме", обяснява кураторката.

След първия артефакт с мраморната ръка и яйце са наредени няколко оброчни плочки в различни проявления на Дионис. И около тях са разпръснати монети, защото парите съпътстват човека през целия живот. На една от плочките Дионис е изобразен със свитата му сатири. На друга язди пантера, а на трета пак е в сатирски изпълнения. Над бога на опиянението има стих от Фарид.

"От вино съм, не от Адам. /Мене златният грозд ми е майка и храм.../ Той напразно пияния "грешник" нарича./ Но греши само тоз, който вино не обича".

Известно е, че сатирите са получовеци, полукози. Безчинстват и преследват вакханките - жени, отдадени безрезервно на Дионис. На една от плочките Дионис е изобразен със свитата му сатири. На друга язди пантера, а на трета пак е в сатирски изпълнения. Снимка: Радко Паунов

"Сега дай вино, танци, дай венци, цветя, жени. Днес искам аз красиво да живея", гласи друг стих на Паладий Александрийски.

"Виното е колкото наслада, толкова и мистична връзка с божеството. Опиянението е страст към властта, богатството, признанието", вметва Давидова.

Афродита (Венера) - богинята на любовта, която със своята ябълка предизвиква Троянската война, e другият акцент. Той проследява различните проявления на любовта - от чистата обич към ближния и Бога до обсебващата страст към вещи и състояния. И тук наред с подходящите артефакти са наредени монети. Афродита (Венера) - богинята на любовта, която със своята ябълка предизвиква Троянската война. Снимка: Катрин Гутман

Третата тема - хазартът, е илюстрирана със зарове и текст на Джонатан Суифт: "Но хората откриват стойността си. Малцина са сполучили, мнозина са загубили". В тази витрина, естествено, централно място заема Хермес (Меркурий) - богът на късмета, търговията, пътищата, подземния свят. И там разпръснатите монети са много.

"Искаме да покажем какво са изпитвали хората в древността, а не да поучаваме посетителите. Повечето предмети са от римската епоха, има и от елинистическата. Идеята на изложбата е да покаже чувства. И всеки, излязъл от тук, да се замисли за себе си", обяснява Деси Давидова.

Стигайки до Горнославското съкровище с ослепителните златни 786 монети, посетителят вижда текстове на византийския историк Никита Хониат и на Анна Комнина от "Аклексиада", които дават нелицеприятни подробности за владетелите от тази династия.

Исак II Ангел е наречен императорът на разгула. Бил е страстен любител на разкоша, към които дворът бил приучен.

Мануил I Комнин пък е василевсът на удоволствията и празниците. "Дворът му беше въртоп от турнири, концерти, пиршества. Заживя открито с племенницата си Теодора", пишат средновековните автори.

За Алексей I Комнин допълват: "До последния си дъх той не престана да прибягва до измами, обичаше да преувеличава собствените си заслуги". Третата тема - хазартът, е илюстрирана със зарове и текст на Джонатан Суифт. Снимка: Радко Паунов

Според Давидова изложбата е по-скоро пърформънс. "Искаме да насочим мисълта на посетителя как се опияняваме, как вървим в любовта - от ревност до въздигане и изпепеляване. А хазартът е игра със съдбата във всеки един момент", допълва тя. И сочи към последните думи на Сократ. "Критоний, дължим петел на Асклепий. Плати го и не забравяй! Накрая всичко се плаща".

Монетите по-скоро са фон, затова са навсякъде около артефактите. "Мислим си, че всичко можем да платим с пари, но накрая не е точно така", обяснява кураторката.

Финалът на изложбата е урна от римската епоха, от която не можеш да се измъкнеш.

Експонатите разкриват ежедневието и скритите вълнения на обикновените хора от миналото. Преживяванията им се оказват стряскащо близки до нашите собствени емоции, обобщава Давидова. Горнославско съкровище със 786 златни монети е най-голямото монетно съкровище у нас. Снимка: Катрин Гутман

Изложбата ще остане до 30 ноември. Тя получи първите възторжени отзиви от учени от 15 европейски държави, които участват в международната научна конференция "Български нумизматични четения" в Пловдив. Сред тях са акад. Франсоа дьо Калатай, председател на Белгийската кралска академия, Улрике Петер от Берлин-Брандербургската академия на науките, д-р Рахел Акерман от Швейцария, нумизматът проф. Иля Прокопов, проф. Диляна Ботева и доц. Валентина Грегорова-Генчева.