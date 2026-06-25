Съкровища и находки представят в Пловдив любовта, хазарта и опиянението преди 2500 г. (Снимки)

И тогава, и сега човешките страсти са еднакви, въпросът е каква е тяхна цена, пита археологът гл. ас. Десислава Давидова
Опиянение, любов, хазарт. Тези три страсти са били водещи както преди 2500 години, така и днес. Въпросът е колко далеч сме готови да стигнем и каква цена плащаме накрая?
Отговор на това питане дава една уникална изложба с артефакти от Античността, Средновековието и Възраждането, озаглавена "Страстите човешки: цената на желанието". Подредена е в зала № 9 на Регионалния археологически музей, а неин куратор е гл. ас. Десислава Давидова.
Още с влизането човек попада в храм - от двете страни вижда колони. В самия център, където е олтарът, е изложено впечатляващото Горнославско съкровище със 786 златни монети. Това е най-голямата находка у нас от XI - XII век и се свързва с времето на Комнините.
Но разказът започва от много по-ранни времена. Първият експонат е мраморен фрагмент от длан, която държи яйце. Над артефакта има текст на Емпедокъл: "Вече някога съм бил момче, момиче, птица, храст и безмълвна риба в морето..."
Това, което изпитваме днес, са го чувствали и преди 2000 г. И в основата на всичко е страстта, разяснява Давидова.
"Най-вероятно фрагментът е от ръката на Асклепий, която поднася яйцето към змията отдолу. Възможно е той да е и от друго. Този артефакт не е получил достатъчно внимание в публикациите", отбеляза проф. Диляна Ботева, специалист по антична история и тракология в Софийския университет.
"Опиянението, любовта и залагането определят живота на човек. Във всеки един момент ние играем хазарт. С всяко свое решение поставяме всичко на избор", разсъждава Давидова.
Изложбата, която е съвместна инициатива на музея и на фондация "Алетейя", действително е много различна. "Тя разказва за човека, за тихите копнежи и бурните пориви, за слабостите, които го пречупват и за стремежите, които го издигат. Разказва за онази сила, която ни отделя от заобикалящия свят - води ни напред, когато няма път, дава ни крила, когато сме безсилни, а страстта ни води до самия край. Горим или изгаряме", обяснява кураторката.
След първия артефакт с мраморната ръка и яйце са наредени няколко оброчни плочки в различни проявления на Дионис. И около тях са разпръснати монети, защото парите съпътстват човека през целия живот. На една от плочките Дионис е изобразен със свитата му сатири. На друга язди пантера, а на трета пак е в сатирски изпълнения. Над бога на опиянението има стих от Фарид.
"От вино съм, не от Адам. /Мене златният грозд ми е майка и храм.../ Той напразно пияния "грешник" нарича./ Но греши само тоз, който вино не обича".
Известно е, че сатирите са получовеци, полукози. Безчинстват и преследват вакханките - жени, отдадени безрезервно на Дионис.
"Сега дай вино, танци, дай венци, цветя, жени. Днес искам аз красиво да живея", гласи друг стих на Паладий Александрийски.
"Виното е колкото наслада, толкова и мистична връзка с божеството. Опиянението е страст към властта, богатството, признанието", вметва Давидова.
Афродита (Венера) - богинята на любовта, която със своята ябълка предизвиква Троянската война, e другият акцент. Той проследява различните проявления на любовта - от чистата обич към ближния и Бога до обсебващата страст към вещи и състояния. И тук наред с подходящите артефакти са наредени монети.
Третата тема - хазартът, е илюстрирана със зарове и текст на Джонатан Суифт: "Но хората откриват стойността си. Малцина са сполучили, мнозина са загубили". В тази витрина, естествено, централно място заема Хермес (Меркурий) - богът на късмета, търговията, пътищата, подземния свят. И там разпръснатите монети са много.
"Искаме да покажем какво са изпитвали хората в древността, а не да поучаваме посетителите. Повечето предмети са от римската епоха, има и от елинистическата. Идеята на изложбата е да покаже чувства. И всеки, излязъл от тук, да се замисли за себе си", обяснява Деси Давидова.
Стигайки до Горнославското съкровище с ослепителните златни 786 монети, посетителят вижда текстове на византийския историк Никита Хониат и на Анна Комнина от "Аклексиада", които дават нелицеприятни подробности за владетелите от тази династия.
Исак II Ангел е наречен императорът на разгула. Бил е страстен любител на разкоша, към които дворът бил приучен.
Мануил I Комнин пък е василевсът на удоволствията и празниците. "Дворът му беше въртоп от турнири, концерти, пиршества. Заживя открито с племенницата си Теодора", пишат средновековните автори.
За Алексей I Комнин допълват: "До последния си дъх той не престана да прибягва до измами, обичаше да преувеличава собствените си заслуги".
Според Давидова изложбата е по-скоро пърформънс. "Искаме да насочим мисълта на посетителя как се опияняваме, как вървим в любовта - от ревност до въздигане и изпепеляване. А хазартът е игра със съдбата във всеки един момент", допълва тя. И сочи към последните думи на Сократ. "Критоний, дължим петел на Асклепий. Плати го и не забравяй! Накрая всичко се плаща".
Монетите по-скоро са фон, затова са навсякъде около артефактите. "Мислим си, че всичко можем да платим с пари, но накрая не е точно така", обяснява кураторката.
Финалът на изложбата е урна от римската епоха, от която не можеш да се измъкнеш.
Експонатите разкриват ежедневието и скритите вълнения на обикновените хора от миналото. Преживяванията им се оказват стряскащо близки до нашите собствени емоции, обобщава Давидова.
Изложбата ще остане до 30 ноември. Тя получи първите възторжени отзиви от учени от 15 европейски държави, които участват в международната научна конференция "Български нумизматични четения" в Пловдив. Сред тях са акад. Франсоа дьо Калатай, председател на Белгийската кралска академия, Улрике Петер от Берлин-Брандербургската академия на науките, д-р Рахел Акерман от Швейцария, нумизматът проф. Иля Прокопов, проф. Диляна Ботева и доц. Валентина Грегорова-Генчева.