Уикендите са за бавни сутрини, споделени моменти и вкусове, които превръщат всеки миг почивка в преживяване. А когато към тях се добавят ароматите, цветовете и характерът на азиатската кухня, обикновеният съботен брънч придобива съвсем ново настроение - по-ярко, по-любопитно и по-запомнящо се.

Такова усещане носи новото специално брънч меню на 888 Taste Show Asian Cuisine в Grand Hotel Millennium Sofia, създадено специално за ценителите на спокойствието и добрия вкус. Съботният брънч в ресторанта съчетава разнообразни азиатски предложения, класически брънч опции и изкушаващи десерти, а менюто носи усещане за баланс между познатото и различното и е подходящо както за почитателите на азиатската кухня, така и за гостите, които търсят ново уикенд преживяване в София.

Атмосферата на 888 Taste Show Asian Cuisine допълва кулинарното приключение с елегантност, модерен стил и внимание към детайла, превръщайки съботния брънч в още по-специален повод за срещи, споделяне и наслада.

Менюто ще се предлага всяка събота от 11:00 до 15:00 ч., а първото издание на съботния брънч в 888 Taste Show Asian Cuisine ще бъде на 27 юни.

Защото понякога най-хубавите уикенд истории започват не с планове, а с добра компания, различни вкусове и маса, около която си струва да останеш по-дълго.