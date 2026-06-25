Дует Expose с нов летен сингъл, снимат видеото му на катамаран на язовир Искър

„Ven PaCa" – „Ела насам", се казва новият сингъл на дует Expose. Това е горещо латино парче, което разказва за летните емоции, които всеки иска да изживее, казват музикантите.

Те снимат видеоклипа към към него на язовир Искър, на борда на катамаран, който се превръща в основна сцена на историята. Режисьор е Добромир Николов, който показва вода, горещи танци и слънчев летен ден, в който всичко може да тръгне в неочаквана посока. И точно така се случва. Малко преди финала на снимките над язовира се разразява истинска буря с вятър, порой и мълнии, докато екипът е насред водата. Момичетата от екипа посрещат стихията лице в лице, брулени от дъжда, с изражения, които не се режисират. Момчетата подхождат по-практично и се скриват в нишите на катамарана в абсурдни пози, които трудно могат да бъдат описани. Моментът не попада в официалното видео, но остава сред най-забавните за всички участници.

Зад сингъла на Expose стои Франки Мюлер - един от най-добриte съвременни композитори. Негови песни оглавяват "Билборд" с хитове като More and More на C-Block и Time Is Ticking Away на Garcia.

Текстът на „Ven PaCa" – „Ела насам" е дело на испанския автор Франческо Мартинес, а съпродуценти на проекта са музикалният дистрибутор KVZ.

Дебютното изпълнение на сингъла ще е на фестивала Nibiru в Румъния, когато на сцената ще се качат Haddaway, Nana, Cappella, Technotronic и EXPOSƎ като Garcia. На 28 юни ще пеят в немската национална телевизия в рамките на Summer Time.