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Кърк Хамет от "Металика": Днешната поп музика е пълен боклук

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Кърк Хамет и Джеймс Хетфийлд от "Металика". Снимка: Инстаграм

Китаристът на "Металика" Кърк Хамет се подигра с Тейлър Суифт и обяви днешната поп музика за "пълен боклук".  В момента легендарната банда има супер успешно европейско турне в Европа, на което пълни най-големите стадиони на континента. "Металика" събраха над 150 000 души на двата си концерта в Букурещ и рекордните по 90 000 в Атина и Берлин на единичните си шоута. 

Хамет наскоро носеше на концерт тениска, която разгневи феновете на Тейлър Суифт, а в ново интервю директно нарече днешната поп музика „пълен боклук". 

„Донякъде ми липсват онези времена, когато хората наистина трябваше да се борят, за да се научат, защото смисълът е в самата борба. И в решителността, във вдъхновението едновременно, които те карат да създадеш нещо свое и в крайна сметка собствен звук и стил. Просто се тревожа от това колко съвършени изглеждат нещата днес, що се отнася до музикантските умения. Страхотно е, че всички тези китаристи разполагат с толкова огромни технически знания на една ръка разстояние. Чудя се накъде води това.", казва легендарният китарист пред The Irish Times

„Надявам се това да доведе до по-добро качество на поп музиката, на популярната музика като цяло, и просто до по-добро качество на писането на песни. Защото в момента авторството на песни и поп музиката са пълен боклук. Надявам се всички тези страхотни музиканти, които могат да се обучават чрез интернет, да използват всичко научено и цялото това вдъхновение, за да създават нови неща, нови песни, бъдещето на музиката, и то на по-високо ниво от сегашното. Защото ще го кажа отново: C-R-A-P. Боклук. Извинявам се на всички фенове на поп музиката.„

Mиналата седмица Хамет се появи с провокативна тениска с надпис "Taylor Swift Is a CIA Psyop" (Тейлър Суифт е проект на ЦРУ) по време на концерт на "Металика" в Будапеща. 

Няколко концерта след появата с въпросната тениска Хамет падна от сцената в Дъблин, докато Metallica изпълняваха песента "Seek & Destroy". Това накара някои фенове на Тейлър Суифт да се пошегуват, че случилото се е форма на карма.

"Металика" иначе са отворени за поп музиката, като преди години имаха колаборация с Лейди Гага.

Кърк Хамет и Джеймс Хетфийлд от "Металика". Снимка: Инстаграм

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