С „Пътуване до Реймс" на Росини откриват „Сцена на вековете" на Царевец

С едно от най-предизвикателните и ефектни заглавия в класическата музика – операта „Пътуване до Реймс" от Джоакино Росинив събота ще бъде открит Сезон 2026 на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете" във Велико Търново.

На 27 юни от 21 ч. публиката в Двореца на крепостта Царевец ще има удоволствието да види полусценично изпълнение на шедьовъра, което обединява мащабен състав от български и международни артисти. Впечатляващата продукция е на Симфониета – Враца и изключителен състав от солисти-стипендианти от националната стипендиантска програма на Фондация „Културни перспективи", заедно с утвърдени гост-солисти.

Диригентската палка е поверена на авторитетните майстори маестро Христо Павлов и маестро Рубен Санчес Диаз. Режисьор на спектакъла е Петринел Гочев, а сценографията е дело на Юлия Войкова-Найман.Призната за една от най-добрите композиции на Росини, последната му комична опера, известна още като „Хотелът със златната лилия", е истинско виртуозно предизвикателство.

Произведението изисква 14 ярки солисти (три сопрана, един контраалт, два тенора, четири баритона и четири баса), които освен тежките си солови партии, изпълняват и сложни общи ансамбли. При премиерата си творбата е била поверена на най-големите оперни гласове на епохата, а сега на сцената на Царевец ще излязат Ина Кънчева, Петя Петрова, Аитана Санц, Мария Рита Комбатели, Паоло Неви, Божидар Божкилов, Алек Аведисян, Маурицио Бове, Йосиф Славов, Теодора Тошева, Антонио Мандрило, Юри Николов и Тодор Котопанов.

Със своето лесно за възприемане драматургично съдържание, което кореспондира директно със съвременността, и изключително емоционално въздействащата си музика, „Пътуване до Реймс" притежава огромен потенциал да приобщи и по-младото поколение към магията на оперното изкуство, смятат организаторите.

Още 8 заглавия – опера, балет, оперета и симфонични концерти – ще предложи през лятото емблематичният за Старата столица фестивал „Сцена на вековете". Сезонът продължава с „Риголето" на Русенската опера (3 юли) и „Самсон и Далила" на Държавна опера Бургас (11 юли). На 18 юли МДТ „Константин Кисимов" ще представи на Царевец оперетата „Царицата на чардаша", балетното заглавие е „Лебедово езеро" на Старозагорската опера (25 юли), а за почитателите на Вагнер е спектакълът „Вагнер гала" по операта „Валкюра" (31юли) на Опера Варна. На 8 август на фестивала ще гостува известната италианска филхармония Giuseppe Verdi di Salerno, а на 14 август германският мултиинструменталист и иноватор Себастиан Щудницки ще представи своя уникален кросоувър стил в мащабен съвместен концерт с оркестъра на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов".

Сезонът ще приключи на 1 септември с концерт-спектакъла „Мадам Йохан Щраус" на Национален музикален театър „Стефан Македонски".