Дъщерята на Тодор Колев: Баща ми ме научи на почтеност

"Баща ми ме научи на почтеност. Двамата с майка ми имаха нетърпимост, направо непоносимост към непочтеното поведение и винаги остро у дома критикуваха такива прояви. Това се опитвам и аз да предам на моята дъщеря Теодора. И в личен, и в професионален план това е качество, което все по-рядко се среща днес в съвремието!".

Това каза за "България днес" актрисата Албена Колева, която тази година е част от журито на предстоящия Фестивал на смеха в памет на големия ни български актьор Тодор Колев, който си замина през 2013 от коварна болест. За 4 дни от утре до идния вторник родния град на най-талантливия ни комедиант Шумен ще събере на 3 сцени утвърдени имена на българския театър, младите таланти и многобройна публика, почитател на смеха.

Повече по темата четете в bgdnes.bg