Фотозагадка: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

Фотозагадката от днес е: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?
Жокер: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.
Снимка: Архив на "24 часа"
Очаквайте утре отговора на фотозагадката!
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание
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Фотозагадката от днес е: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?
Жокер: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.
Снимка: Архив на "24 часа"
Очаквайте утре отговора на фотозагадката!
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