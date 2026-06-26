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Фотозагадка: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

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Фотозагадката от днес е: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

Жокер: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.

Снимка: Архив на "24 часа"

Очаквайте утре отговора на фотозагадката!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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