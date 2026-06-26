Три поредни дни със световни звезди в зала "Арена 8888" - Breaking Benjamin, Foreigner и Duran Duran

Американската рок банда Breaking Benjamin ще свири за първи път у нас в понеделник, 29 юни в зала "Арена 8888". Бандата е едно от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок с 10 хита №1 и няколко мултиплатинени албума. Само в една от стрийминг платформите имат 9 милиона слушания всеки месец. Breaking Benjamin имат десет хита, които са стигали до №1 в най-престижните класации и фенове по целия свят, които се увеличават всяка година.

Последният албум на модерните рокаджии AURORA излезе през 2020 г. Американците обаче работят по нова музика, защото наскоро се завърнаха с епичния и зареден с напрежение сингъл Awaken.

На живо Breaking Benjamin са известни със звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни вокали и акустична енергия, която буквално се усеща физически. Публиката може да очаква мощен лайв с класики, нови песни и експлозивна атмосфера, която не оставя никого без дъх. Деца до 10 г. влизат на събитието без билет, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

Breaking Benjamin излизат на сцената в 21 ч, но преди тях ще свирят PALAYE ROYALE - друга американска сензация с милиони слушания по цял свят, която тепърва набира сила по световните сцени.

Концертът на Breaking Benjamin е първият от три поредни на световни звезди в зала "Арена 8888". Във вторник там излизат легендите с десетки рок химни и 50-годишна кариера Foreigner, а в сряда и британските поп-рок икони Duran Duran.