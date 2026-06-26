Лайънъл Ричи прекъсна турнето си заради здравословен проблем (Видео)

Лайънъл Ричи беше принуден да прекъсне турнето си, след като се почувствал зле на сцената и е откаран с линейка в болница.

77-годишният изпълнител изнасял концерт в залата „Гранд Казино Арена" в Сейнт Пол, щата Минесота, в сряда, когато внезапно прекратил шоуто по-рано. По време на концерта той споделил с публиката, че се чувства „замаян" и се наложило да продължи изпълнението си седнал, пише "Дейли Мейл".

Макар че нито певецът, нито неговият екип са коментирали официално здравословното му състояние, залата „Юнайтед Сентър" в Чикаго публикува изявление от негово име, в което се съобщава, че Ричи отлага следващите си два концерта от турнето „Пей песен цяла нощ", което провежда заедно с групата „Ърт, Уинд енд Файър".

В изявлението се казва:

По препоръка на лекарите, които са го посъветвали да си почине и да възстанови напълно здравето си, Лайънъл Ричи отлага следващите си два концерта – на 26 юни в Чикаго, щата Илинойс, и на 27 юни в Кълъмбъс, щата Охайо.

Той и „Ърт, Уинд енд Файър" ще се завърнат на сцената на 30 юни в Питсбърг, щата Пенсилвания.

Лайънъл е съкрушен, че трябва да отложи тези концерти, и няма търпение отново да се срещне с феновете си. Извиняваме се за неудобството, което това причинява на притежателите на билети. Новите дати ще бъдат обявени скоро.

Източник, близък до изпълнителя, е заяви, че близките на Ричи се притесняват, че той поставя сцената и публиката пред собственото си здраве.

„Семейството, приятелите и дори колегите му от групата са загрижени за здравето на Лайънъл, но никой не смее да му каже да намали темпото. Всички искат той да се възстанови и да продължи да прави това, което обича", споделя източникът.

Според него музиката е смисълът на живота на певеца и той не мисли за пенсиониране, освен ако здравословното му състояние не го принуди.

Парамедици са оказали помощ на певеца зад кулисите, след което той е бил транспортиран до болница като предпазна мярка. Засега официална информация за състоянието му не е публикувана.

По време на концерта Ричи няколко пъти е сядал на сцената, докато изпълнявал песента „Танцувай на тавана". Свидетели разказват, че той казал на публиката: „В този бизнес съм достатъчно дълго, за да знам, че когато ти се завие свят, трябва да седнеш."

Няколко минути след обявената неочаквана пауза музикантите напуснали сцената, а по-късно саксофонистът Дино Солдо съобщил на публиката, че Ричи не е в състояние да продължи концерта.