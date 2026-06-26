Шефката на НДК: Уволнението ми е по поръчка

Като "бухалка" и "поръчка" определи уволнението си изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова, пред БНР.

"Цялата тази кампания е целенасочена и фокусът на министъра е да разпилее единственото работещо дружество в цялото портфолио на министерството на културата", заяви още Татарова.

"Конфликт на интереси няма, къде аз съм се обогатила?!", каза още Татарова. Тя не уточни от кого идват атаките, но твърди, че те са планирани и обвини министъра на културата Евтим Милошев, че се фиксирал в първите си дни на поста върху нея и НДК.

"НДК е на амортизационна счетоводна загуба. Всички тези атаки са планувани и са ясни. Единствената цел на това нещо е да се ограбят парите на НДК, които в момента ги има и разбира се едни имоти! Това е единствената цел с моето махане", добави тя.

Вчера министърът на културата Евтим Милошев съобщи пред депутатите от парламентарната комисия по културата и медиите, че я освобождава от поста, а в началото на месеца той разкри, че тя е с месечна заплата от 13 660 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 млн. евро загуба – нещо, което Татарова отрече още тогава.

През седмицата Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Татарова е наложена глоба от 5 000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор със сина си за наем на зала в НДК.