ТЕСТ: Щедър ли сте?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Излизате на заведение с голяма компания и идва ред за сметката. Колко ще платите вие?

а) Често предлагам за по-лесно да я закръглим нагоре или дори да почерпя за някой рожден ден или повод.

б) Всеки си плаща това, което е консумирал, за да е напълно честно за всички.

в) Изчислявам до стотинка моята част и внимавам да не платя нещо излишно.

2. Как ще реагирате, ако ви спре човек на улицата в затруднено положение и ви помоли за дребни пари?

а) Почти винаги давам каквото имам в джоба или ще му купя нещо за хапване.

б) Зависи от ситуацията и дали човекът ми вдъхва доверие.

в) Подминавам го бързо, защото смятам, че има друг начин за справяне с този тип проблеми.

3. Колко често оставяте бакшиш на сервитьори, таксиметрови шофьори или куриери?

а) Задължително оставям, дори обслужването да не е покрило очакванията ми.

б) Оставям стандартните 10%, но само ако съм доволен от услугата.

в) Почти никога, защото смятам, че всеки работи за определеното му възнаграждение.

4. Ваш приятел ви моли да му заемете сума пари, която в момента имате в картата си. Как ще постъпите?

а) Давам му ги веднага без излишни въпроси и без да го притискам кога ще ми ги върне.

б) Заемам му ги, но уговаряме ясен и точен срок кога да ми ги върне.

в) Любезно отказвам.

5. Когато купувате нещо за хапване в офиса или университета, споделяте ли го с останалите?

а) Веднага черпя всички наоколо, преди аз самият да съм опитал.

б) Предлагам на човека, който седи най-близко до мен.

в) Хапвам си дискретно, без да привличам внимание върху себе си.

6. Колега ви моли да му помогнете за труден проект или изпит във вашето свободно време. Ще му окажете ли помощ?

а) Оставям своите задължения и прекарвам часове, за да му обясня всичко подробно.

б) Помагам му набързо с основни насоки, но без да си губя целия уикенд.

в) Казвам, че съм твърде зает и няма да имам възможност да му помогна.

7. Как реагирате към организирането на благотворителни каузи и кутии за дарения?

а) Редовно участвам с пари или дрехи, защото каузите ме докосват искрено.

б) Включвам се рядко само ако каузата е за мой близък или е много популярна.

в) Скептичен съм към тези инициативи и предпочитам да не рискувам с парите си.

8. Подарявате ли стари вещи или дрехи, които вече не носите?

а) Подарявам ги с удоволствие на първия, който има нужда от тях, и се радвам, че му вършат работа.

б) Първо опитвам да ги продам онлайн на символична цена и ако не се получи, тогава ги подарявам.

в) Пазя си ги в шкафа, защото някой ден може да ми потрябват.

9. Как се чувствате, след като сте похарчили пари за купон, подарък или почерпка на приятели?

а) Чувствам се страхотно, защото обичам да правя подаръци и да прекарвам време с приятелите си.

б) Чувствам се добре, стига сумата да не е нарушила сериозно месечния ми баланс.

в) Изпитвам вътрешно безпокойство и веднага започвам да мисля откъде да спестя.

10. Какво ще направите, ако приятел ви поиска любимата ви дреха назаем за уикенда?

а) Давам я веднага.

б) Давам я, но с едно наум и му напомням да внимава.

в) Измислям си оправдание, за да не я дам.

11. Намирате на улицата банкнота от 5 евро. Какво ще направите с нея?

а) Пускам банкнотата в първата кутия за дарения.

б) Използвам я да купя нещо за себе си.

в) Прибирам си я в портфейла.

12. На касата в магазина на човека пред вас не му достигат 20-30 цента, за да си плати сметката. Как ще постъпите?

а) Веднага ще му дам от моите.

б) Изчаквам няколко секунди да видя дали ще намери и ако няма, ще му дам.

в) Стоя мирно и си чакам реда на опашката.

Най-много отговори “а”:

Вие притежавате щедрост без граници. За вас споделянето и правенето на жестове за другите е напълно естествено състояние. Вие изпитвате радост, когато видите хората около вас да са щастливи. Готови сте да похарчите и последния си цент за хубав подарък или да дарите времето си за чужда кауза. Вашата щедрост ви прави изключително ценен човек в очите на близките ви, които знаят, че винаги могат да разчитат на вас.

Най-много отговори “б”:

Разумна щедрост. Вие вярвате в златната среда и сте готови да помогнете, да почерпите или да направите хубав жест, но никога за сметка на вашата стабилност. За вас щедростта трябва да има логика и граници. Умеете да преценявате кога хората наистина заслужават вашето внимание и ресурси и кога просто се опитват да се възползват от вас. Този баланс ви помага да бъдете лоялен и добър приятел, без обаче да позволявате на емоциите да ви контролират.

Най-много отговори “в”:

Вие винаги мислите първо за своята сигурност. Подхождате към живота с реализъм и предпазливост. Вярвате, че всеки е отговорен за собствения си успех и стабилност, затова рядко пилеете време, пари или енергия за каузи и жестове. Тази ви черта ви предпазва от разочарование, но същевременно ви прави по-хладни към хората около вас и често оставате неразбрани в големи компании.

5 съвета за баланс между разточителство и скъперничество СНИМКА: Пекселс

1. Заменете парите с “услуга за услуга”. Щедростта невинаги означава да сте финансово богати. Ако ваш приятел има нужда от помощ, предложете му нещо, в което сте добри. Така инвестирате лично отношение и енергия, без да натоварвате финансите си.

2. Научете се да казвате “не”. Да сте щедър човек, е страхотно качество, но не и когато става въпрос за собственото ви спокойствие. Ако усетите, че някой ви търси само когато има нужда от вас, поставете ясна граница, без да бъдете груби.

3. Инвестирайте в преживявания вместо в скъпи вещи. Когато искате да зарадвате любим човек, не е задължително да дадете голяма сума пари за материален подарък. Вместо това организирайте пътуване, от което ще се родят много истории, които ще можете да разказвате дълги години.

4. Бъдете щедри първо към себе си. Много хора с големи сърца раздават цялото си време и ресурс за проблемите на другите, а накрая остават изтощени. Запомнете, че за да давате енергия на околните, първо трябва да заредите себе си.

5. Направете “прочистване” на дома си с благотворителна цел. Вместо да трупате стари книги, работеща техника или запазени дрехи, които не сте докосвали от години, им вдъхнете нов живот. Потърсете местни читалища, библиотеки, приюти или социални центрове, които имат реална нужда от тях.