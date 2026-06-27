Като дете Олга Борисова не може да иде до съседното село, като народна певица покори световните сцени

На 28 юни се навършват 85 години от рождението на прочутата изпълнителка

Още помня отварянето на една врата и нейната първа поява пред мен. Бях дописник на някогашния вестник „Средношколско знаме" и правех интервюта с народни певци и певици. Вече бях писал за Кремена Станчева и Василка Андонова, за Йовчо Караиванов и Кайчо Каменов. Търсех нещо по-различно и тогава Кремена Станчева ми каза, че подобно интервю може да стане само с Олга Борисова.

Тя беше наистина различна – като интелект, визия, общуване, маниер, интереси Олга Борисова и Даниел Спасов (двамата вляво) в една от съвместните си изяви на сцената Снимка: Личен архив

Олга Борисова принадлежи към едно изключително силно поколение певци, инструменталисти, композитори и диригенти от седемдесетте и осемдесетте години на миналия век, превърнало корените на фолклора и стародавната българска музикална традиция не само в творческа съдба, но и в мисия, кауза и служение. Повечето от тях идват в София буквално от селата, попадат в един различен свят, застават на световни сцени редом с големите певци и музиканти на света. В тях е вложено много и резултатите не закъсняват – с безспорния си талант, но и благодарение на средата и условията в които работят, буквално се преобразяват в ярки индивидуалности, в цветни и колоритни личности, в творци с харизма и свое неповторимо присъствие в тогавашния музикален живот на България. След промените от 1989 година повечето от тях не успяха да се адаптират към комерсиалната вълна на новите музикални течения и останаха като самотни жрици в един полуразрушен храм с някогашна силна вяра...

Отворената врата, за която споменах в началото беше на репетиционната зала на някогашния ансамбъл за народни песни на БНР, чиито хор по-късно стана известен като „Мистерията на българските гласове". Тогава трябва да е била около 40 годишна. Беше завладяващо красива. Неслучайно тези, които пишеха за нея я сравняваха с картините на Майстора. Споделяла ми е, че това сравнение по–късно станало банално клише, което доста я е дразнило. Не си спомням нищо от това юношеско интервю. Но то постави началото на едно дългогодишно приятелство...

Тогава и през ум не ми е минавало, че Кремена Станчева и Олга Борисова ще бъдат моите учители по народно пеене, че ще правя записи и ще пътувам по света, че ще бъда солист на техния хор.

Детството на Олга е било красиво, трудно и много бедно. Родена е в кюстендилското село Жиленци през 1941 година. Всяка пролет децата ходели на екскурзия до града, но родителите и все нямали пари да я пратят. След поредното оставане на село тя отново плачела на улицата. И тогава пред нея се спряла една циганка. Погледнала я и рекла: „Защо плачеш, ти си родена със звезда на челото, ти по света ще ходиш!" Олга често припомняше тази среща. Тогава си помислила: „Къде ще ходя по света, та аз и до Кюстендил не мога да стигна! Години по-късно след като за пореден път пях в Париж разбрах, че всичко на този свят е предопределено!" Олга Борисова в първите години на кариерата си като народна певица Снимка: Личен архив

След завършването на гимназията в Кюстендил мечтата и е да стане актриса. Работи в библиотеката на селското читалище, участва в пиеси, пее в хор. Тогава в Кюстендил изнася концерт ансамбъла на радиото. Води го композиторът Коста Колев. Някой му я препоръчва, чува я буквално зад кулисите. Мнението му е категорично: тя е родена певица, има да учи много, но е призвана да пее. Това я окриля и вдъхновява – да е част от този ансамбъл и хора. Подготвя се дълго и през 1961 година отива в София, явява се на прослушване, приемат я в ансамбъла, прави първите си записи... Но... Вече е омъжена и майка на две момчета близнаци. Съпругът й е ревнив, свекървата не дава и дума да се чуе за София, камо ли за ансамбъл. Връща се на село – при децата в дома на съпруга си. Там е трудно, тягостно, скучно. Още чува гласовете на певиците, помни думите на Коста Колев: „Ако решиш да се върнеш в ансамбъла, вратите на радиото са отворени!" Да се върне! Но как? Сама, с две деца, с неразбиране, както в дома на съпруга, така и от собствените и родители.

Тогава се решава не нещо почти немислимо за някогашните нрави на село.

Заминава за София, връща се в ансамбъла,

наема малка квартира до гарата. Годината е 1964. Следва развод и съдебни дела относно отглеждането на децата. Чува ужасни приказки за себе си. Но не се отказва. Пеещата звезда я окриля. „Водила съм много битки. Това е карма. Побеждавах винаги със сила, кротост и търпение. И ето озовах се сама в София, с две деца, но и в ансамбъла, на репетиции, по турнета и записи. Мечтата се сбъдна. Сутрин с децата до детската градина, после на репетиция, вечер отново сама с децата . Живеехме в една стая до гарата. В същата къща на квартира бяха Янка Рупкина, Калинка Вълчева, Румен Сираков. Бедни и трудни години, но пълни с ентусиазъм, мечти и пориви. Всичко в този живот постигнах сама!"

Бавно и постепенно Олга Борисова се превръща в една от най-обичаните български народни певици. Прави много записи в радиото, почти всяка седмица снима за единствената тогава телевизия, самостоятелно и с ансамбъла на радиото пътува на турнета в чужбина. Олга Борисова с Даниел Спасов (вляво) и Милен Иванов пеят на фестивал в с. Царевец. Снимка: Личен архив

Нейни солови записи звучат в албумите „Мистерията на българските гласове" на швейцарския продуцент Марсел Селие

През 1989 година е поканена в Париж, за да запише песента на Клара за световната филмова продукция „Бункер в хотел "Палас". Получава престижни отличия и награди, сред тях званието „заслужил артист".

Красотата й е наистина завладяваща. Сякаш е призвана да бъда забелязвана и ухажвана. Понякога това е много мъчително. Най-вече защото я няма любовта. Най-накрая я среща. Той е млад актьор от Хасковския театър, а погледа му буквално я изгаря. Женят се набързо, той приема с радост децата. Но този брак трае само шест месеца. Едрият красавец е с тежко пиянство, следва мъчителен развод. Остава само спомена за една любов. Или мечтата за нея.

Преди това изживява бурен роман с Христо Тодоров - един изключителен композитор и диригент. Христо е доста по –голям от нея. Той я закриля почти бащински, прави аранжиментите на най-хубавите и песни. Но е много ревнив. Раздялата не е трудна, остават приятели. Когато вече не са заедно, аранжира за голям оркестър едни от най-хубавите и песни. Двамата през 1975 година печелят престижната награда от конкурса „Приз Братислава - 1975".

„След тези разминавания реших, че повече няма да встъпвам в брак. Стихия в живота ми остана само музиката..."

През 1968 година в София се провежда Световен младежки фестивал. Олга е сред лауреатите. Пее на големия концерт и тържествената вечеря пред много политици, чужди държавници, дипломати и гости. Домакин е Тодор Живков. Сред гостите е световноизвестният аржентински писател Алфредо Варела. След нейното пеене той пада на колене пред нея и прошепва: „В лицето на Вашата красота се прекланям пред България!" След това разменят адреси. До смъртта си, където и да пътува по света, той праща пощенски картички с вълнуващи послания на един от най–красивите български гласове и на една от най-красивите български жени. Олга Борисова Снимка: Личен архив

В компания обичаше и често рецитираше стихове на Багряна, Станка Пенчева и Яворов... С майсторството на професионална актриса. Малко се знае за това, че е първата водеща на предаването „Бразди" по БНТ, тогава „Семена в браздите".

Професионалната кариера на Олга Борисова е свързана основно с БНР и неговият ансамбъл за народни песни. Там протича целият и съзнателен творчески живот. Ежедневието е препълнено с репетиции, записи, концерти, турнета.

„Тя беше

мълния от емоции, не можеше да пее служебно или формално,

да не се вълнува, непрекъснато се усъвършенстваше, не се примиряваше с неправдите, имаше силно изразена обществена нагласа." Така я беше запомнил големият композитор Красимир Кюркчийски.

„Пяла съм на всички континенти – Европа, Азия, Америка, Африка. Не помня да имам формално присъствие на концерт. Винаги се вълнувам, понякога повече, отколкото трябва. Ние, българите, нямаме особено големи постижения в класическите музикални форми. Един Панчо Владигеров като че ли. Може би нашият музикален гений се е излял във фолклора – едно от малкото неща, които са ми давали самочувствие за българска гордост!"

В дома й имаше странна и различна картина – „Етиопско слънце", на големия етиопски художник Афеверк Текле. Разказвала ми е, че на след едно турне в Етиопия е пяла по негова покана на гостите в големия му дом. А след това подарил на всички репродукции от свои различни картини.

„Бях в Мозамбик след революцията. Помолиха ме да изпея техния химн. Научих го за по-малко от час. След това цялата зала скандираше „Браво, мадам Фрелимо!"

Навремето заедно пътувахме на много концерти в България. Познаваха я, обичаха я. След концерт в кюстендилското село Багренци един възрастен човек се провикна: „Дете, ти си като Гунди за нашия край".

В последните години от живота си Олга страдаше много за съдбата на хор „Мистерията на българските гласове". Ядосваше се, че той вече е без държавна подкрепа, че не се работи достатъчно, че няма изяви, стимули и приемственост. Държеше да продължи запазването на уникалния български вокален стил и затова беше сред създателите на формация „Гласове на традицията", основана главно от солисти на стария радиохор.

Разболя се ненадейно, но не мислеше и не говореше за болестта и смъртта. В последната година живя достойно и нито за миг не престана да вярва в бъдещето. И да работи за него. За 80-ата си годишнина получи високо отличие от президента Румен Радев. На честването в родния Кюстендил едва стоеше права, но пя на живо и то блестящо. За финал на концерта в залата зазвуча песента й „Вградена невеста". На фона на тази песен хората я поздравяваха. Бях близо до нея. Погледна ме и каза: „И на последното тържество нека звучи тази песен..."

Така и сторихме...

И сега сякаш чувам гласа й с древната индийска поговорка: „Времето не обича и не мрази никого, към никого то не е безразлично. То отнася всичко!"