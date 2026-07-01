На 3 юли ли ще се женят Травис Келси и Тейлър Суифт – двойката крие датата дори от бащата на младоженеца

Очаква се сватбата да е в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, а районът около нея да е блокиран

Когато преди 18 години Тейлър Суифт пя за избора на “бялата (булчинска) рокля” в песента си Love story, едва ли е очаквала, че нейната сватба с играча на американски футбол Травис Келси ще е бракът на десетилетието. Макар официално потвърждение за точна дата и място да липсва, медиите зад океана от седмици публикуват нови и нови версии. Те се разминават в детайлите, но съвпадат в едно - подготовката и всичко около сватбата е строго секретно.

Най-големият спор остава около датата. Първоначално много издания насочиха вниманието към 13 юни. 13 е рождената дата на мегазвездата, която се появява на бял свят на 13 декември 1989 година. Тя свързва числото със себе си - то често се появява в нейни публични жестове и символика. Датата обаче мина, а по-късно TMZ и други американски медии съобщиха за съвсем различен сценарий - 3 юли в Манхатън. Според тази версия изборът не е случаен. Така двойката ще съчетае сватбата с традиционните празненства около 4 юли, празника на САЩ, които Суифт години наред организира в едно от именията си.

Първите дни на месеца са единственият реален сценарий. На 29 юли Травис Келси трябва да започне подготовка за новия сезон в Националната футболна лига, така че звездата на “Канзас Сити Чийфс” няма да е свободен след това. А Келси вече е намеквал, че иска да приключи със сватбата и празненствата преди тренировките.

Мястото също е обвито в мистерия. Дълго време се смяташе, че двойката ще се венчае в имението на все още госпожица Суифт в Род Айланд. Тя прекарва лятото там и организира прочутите си партита за 4 юли. Част от публикациите дори твърдяха, че за сватбата е било необходимо да се освободи близко място, а неговите гости щели да бъдат компенсирани. В последните седмици обаче все по-често се говори за залата “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк като основна локация.

Залата има подземен достъп, контролирани входове и елиминира възможността за външно наблюдение или заснемане. Тя побира над хиляда души. Затова е логичен избор за подобна звездна сватба. А районът около нея може да бъде ограничен, за да няма папараци. Дори има публикации, според които бъдещото семейство вече е отправило подобно искане. Слуховете, че “Медисън Скуеър Гардън” ще е домакин на събитието, се подхраниха и от това, че Тейлър отиде на 11 юни да гледа мач от финалите на НБА там.

Огромен интерес предизвиква едно странно правило. Според него двойката позволява гостите да си водят придружител, но ако са женени или сгодени. Това изключва голяма част от известните приятели на бъдещото семейство, които са в дългогодишни връзки без годеж.

Гостите на сватбата са друга загадка. Всички поканени подписват споразумение за конфиденциалност. Твърди се, че Тейлър Суифт лично се свързва с част от гостите, като умишлено променя дребни детайли като час, детайли за организацията или логистиката. Така при теч щяла да знае кой се е изпуснал пред журналистите. Правилото важи дори за семейството. Бащата на Травис - Ед Келси, е държан в неведение за редица детайли. Бъдещото семейство го вижда като слаба брънка заради предишни разкрития, които е правил пред медиите, включително за годежа на двойката.

Oчаква се да присъстват Селена Гомес, Ед Шийрън, Ема Стоун, сестрите Хаим, Кара Делевин и Зоуи Кравиц. При Кравиц най-вероятно дори годежът няма да помогне, за да е с половинката си. Тя е пред брак с певеца Хари Стайлс. Проблемът е, че Суифт имаше кратка връзка с него през 2012 година. Със сигурност ще присъства съотборникът на Келси Патрик Махоумс заедно със съпругата си. Братът на Келси - Джейсън, е сочен за вероятен кум. Той е бивш футболист. Медиите в САЩ посочват, че Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс може да не са сред поканените. Причината е напрежението около делото на Лайвли срещу режисьора Джъстин Балдони. По време на сагата, завършила със споразумение, името на Суифт бе замесено. Част от поканените пък още не знаят къде ще нощуват. Подобни слухове още повече подклаждат теорията, че до последния момент мястото, а и датата на сватбата ще бъдат пазени в тайна.

Мнозина се питат защо са нужни такива мерки. Те са въведени заради преследвачи, с които Тейлър си е имала проблеми през годините. Медии коментират, че мерките за сигурност около нейните публични прояви постоянно се засилват. Твърди се дори, че част от изтеклата информация е подадена умишлено и е заблуждаваща.

Интересът към булчинската рокля нараства с всеки изминал ден. Модни анализатори очакват Суифт да заложи на класическа холивудска естетика от 50-те и 60-те години на миналия век. Сред най-често споменаваните имена са на дизайнерите Оскар де ла Рента и Пнина Торнай. Част от медиите допускат, че певицата може да смени поне два или три тоалета в рамките на събитието.

Това бе нейна запазена марка по време на турнето “Ери”. В него сменяше облеклото си за всяка епоха, посветена на различните ѝ албуми. То започна на 17 март 2023 година и завърши на 8 декември 2024 г. Суифт обиколи 5 континента и изнесе 149 концерта, всеки с продължителност от почти 4 часа. Турнето се превърна в най-успешното в историята и генерира над 2 милиарда долара приходи.

Спекулации има и около бижутата. Годежният пръстен според американски публикации е с рядък диамант и стойност около 1 милион долара. Паралелно с това Суифт неведнъж е забелязвана с бижута в стил Елизабет Тейлър, което допълнително засилва предположенията за ретро холивудска линия на визията.

Подготовката за сватбата върви паралелно с един от най-успешните периоди в кариерата на певицата. Албумът The Life of a Showgirl, издаден през 2025 г., се превърна в един от най-коментираните музикални проекти на годината. Той бе обявен по време на подкаста New Heights, воден от Травис и Джейсън Келси.

Историята на двамата започва през лятото на 2023 г. Тогава Травис разказва в подкаста, че е опитал да се запознае със Суифт по време на концерт от турнето “Ери”.

Дори бил подготвил гривна с телефонния си номер. Искал да я даде на Суифт, но така и не успял да се срещне с нея. През септември същата година двамата започват връзка и постепенно се превръщат в една от най-следените двойки в света. Тя често посещава мачовете му, дори слезе на терена да празнува с Келси, когато той спечели Супербоул през 2024 г. През август 2025 г. обявяват годежа си с шеговитото послание в инстаграм: “Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят”. През цялото време връзката им бе публична, което е нетипично за все още госпожица Суифт. Спекулации я свързваха с няколко връзки от март 2023 година, когато приключиха 6-годишните ѝ отношения с британския актьор Джо Олуин. Тя не коментираше връзката си с него, но раздялата бе обявена като приятелска. Оттогава Суифт казва, че през първата половина на 2023 година е преминала през 2 раздели. Смята се, че втората е с певеца Мати Хийли.

И докато детайлите за сватбата остават в неизвестност, е ясно, че това ще е събитието на годината. А надпреварата коя медия първа ще се добере до снимки и ексклузивни детайли, тепърва предстои.

