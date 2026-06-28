След като два пъти пребори рака, Род Стюарт пак се сблъска с лоша болест

81-годишният рокаджия едва не припадна по време на концерт, наложи се да използва кислородна маска

Род Стюарт, който на два пъти успешно пребори рака, отново има сериозен здравословен проблем. 81-годишният музикант поиска кислородна маска по време на концерт в американския град Юта, след като по-рано се наложи да се подпира на различни предмети на сцената, за да не падне.

Когато вдиша кислород от бутилка, той успя да се окопити и да довърши изявата си, седнал на стол. Рокаджията призна, че почти е припаднал и се опита да пусне няколко шеги, за да разсее създалата се тягостна атмосфера. Публикувани в социални мрежи кадри от случката обаче разтревожиха феновете му по цял свят.

Още повече че само дни по-рано бяха отменени няколко негови концерта в САЩ. “Много съжалявам, приятели. Съсипан съм и искрено се извинявам за евентуалното неудобство на феновете си. Ще се върна на сцената и ще се видим скоро”, написа тогава в инстаграм Род Стюарт. Официално бе съобщено, че концертите се отменят по съвет на неговите лекари, които настояли певецът да не натоварва гласните си струни след преживяна тежка инфекция на дихателните пътища, прераснала в ларингит.

Музикантът дори си навлече гнева на хора, купили билети за провалените му изяви, защото по същото време звездата се появи на мач от световното на отбора на Шотландия, от където са корените му. Наложи се Стюарт да даде допълнителна информация за състоянието си, за да разсее съмненията, че просто е решил да подкрепи любимия си футболен отбор, вместо да пее.

“След лечението се чувствам много по-добре, но гласът ми не е

Много съм разочарован и искрено се извинявам на феновете си. Направих всичко възможно, за да се проведе шоуто тази вечер”, написа музикантът. Според екипа му той е пътувал до Калифорния и е имал намерение да изнесе планирания там концерт, но час преди началото му се е почувствал зле и се е отказал. По подобен начин са се развили нещата и по-късно в Юта, но там решил да излезе на сцената и в крайна сметка се наложило да диша кислород, за да довърши изявата си.

Съобщения, че Род Стюарт страда от тежка инфекция на дихателните пътища, се появиха още през май. Първо се говори за възпаление на синусите. След това за инфекция на ушите и ларинскса. От списание “Пийпъл” са поискали коментар от екипа на певеца за актуалното му здравословно състояние, но такъв не е бил даден.

През пролетта на миналата година британският певец пак имаше проблеми с гласа. Тогава бе забелязан да носи табелка на врата си с надпис “Съжалявам. Не мога да говоря. Гласът ми се нуждае от почивка,” което породи страхове, че може отново да се бори с тежка диагноза. Легендарният рокаджия на два пъти вече се е лекувал от онкологични заболявания. През 2000 г. за първи път бе опериран от рак на щитовидната жлеза. “Не беше на гласните струни, но беше много страшно. Трябваше да минат 9 месеца, докато мускулите се възстановят, след което отново да се науча как да пея”, разказа той в интервю. Преди 6 г. разкри, че дълго се е борил и с рак на простатата, но е успял да се излекува и от него.

“Във форма съм, още имам коса и мога да пробягам 100 метра”,

пошегува се той преди време. Макар да е на 81 години, Стюарт продължава редовно да тренира, защото добрата физическа форма му помага да издържа на голямото натоварване по време на турнета.

“Играл съм футбол през целия си живот. Сега вече не толкова, защото смених колянна става. Винаги съм имал и треньор, един и същ човек от 38 години”, споделя рокаджията.

В дома си той разполага с фитнес и закрит басейн, защото част от тренировките му преминават под вода. “Треньорът хвърля тухла в басейна. Аз трябва да се гмурна, да я избутам до другия край и да изплувам”, разкрива музикантът, който над 60 г. вече е на сцената.

След години на нескончаеми купони с много алкохол и наркотици Род Стюарт вече избягва да пие, особено преди концерти. “Алкохолът не е добро нещо за гласа. Позволявам си някоя друга чаша вино след концерт, а уиски – само в събота вечер”, обяснява певецът. Той с носталгия си спомня за младежките години, когато е част от групата “Фейсис”. Тогава на сцената има бар и две момичета с ученически униформи, които им сервират напитки по време на концертите. Редовно бяхме толкова пияни, че забравяхме думите на собствените си песни, признава Род Стюарт.

Сега подобни неща не се случват, но се появяват други предизвикателства, свързани с напредването на възрастта. Въпреки това той не е готов да се откаже от сцената. “Нямам желание да се пенсионирам. Обичам това, което правя, и правя това, което обичам”, казва легендарният музикант, който продължава да е запален купонджия и заклет футболен фен.

Звездата прави прощално турне до септември

Вече две години Род Стюарт се сбогува с фенове си по цял свят. Прощалното турне на британската рок легенда започна през март 2024 г. от Япония. След като обиколи редица азиатски държави, миналата година той направи поредица от европейски концерти, включително в България.

Сега пък радва американските си почитатели, като има планирани концерти до средата на септември. Последните три трябва да са в Мексико.

Стартирайки световното си турне One Last Time преди две години, Род Стюарт призна, че вероятно то ще е окончателен завършек на неговата дългогодишна кариера. Сподели, че иска да спре да пътува толкова много и да прекара повече време с близките си, а само от време на време да прави концерти.

Звездата е баща на 8 деца от пет различни жени и макар някои от тях да са големи и да имат собствени семейства, обича да ги събира за празници или пък летни почивки.

Много е запален по четирите си внучета, даже едно от тях се появи с майка си на един от концертите му и тримата пяха заедно на сцената.