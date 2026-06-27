Защо младите се крият под нова самоличност

Азис, Кристиан Костов, Рене Карабаш са част от новия тренд "Алтер его" - какво е неговото ехо в България

“Името, с което се раждаш, е биография. Името, което си избираш сам, е проект за бъдещето”.

С тази фраза може да се обобщи една от най-любопитните и най-подценявани трансформации в съвременната дигитална култура. Ако преди години само рок звездите, писателите и актьорите имаха нужда от сценични имена, псевдоними и публични образи, днес алтер егото се демократизира. То слезе от сцената, излезе от литературата и влезе в телефона на всеки тийнейджър. Платформи като TikTok, Instagram и YouTube превърнаха обикновения човек в микрознаменитост, а това автоматично роди нова нужда: не просто да бъдеш видян, а да бъдеш видян като някого.

Така новият тренд “алтер его” започна да се разгръща не като ексцентричен каприз, а като цяла психосоциална система. Младите вече не просто използват профили. Те строят персонажи. Не просто качват съдържание, а изграждат образи. Не просто пишат името си. Те избират версията на себе си, която искат да пуснат в света. И макар на пръв поглед това да изглежда като поредната мода на социалните мрежи, всъщност става дума за нещо много по-дълбоко: за нова борба за идентичност в епоха, в която реалният човек все по-трудно издържа напрежението да бъде постоянно видим, сравняван и оценяван. Когато момиче се крие зад име като @VelvetQueen, а не зад рожденото си име, тя създава буфер между уязвимото си “аз” и суровата реакция на публиката.

От сценичния образ към дигиталния аватар

Преди десетилетия алтер егото беше запазена територия на известните. Само хората под прожекторите имаха нужда от второ име, от защитен публичен образ, от персонаж, който да понася славата, критиката и напрежението вместо тях. Днес обаче прожекторите са навсякъде. Смартфонът превърна стаята на всеки тийнейджър в минисцена, а профила му - в публична роля. Разликата между знаменитост и обикновен потребител започна да се размива.

Точно затова младите хора все по-често избират да не присъстват в мрежата с гражданската си самоличност. Вместо това си създават ново име, нов визуален код, нов тон, нова енергия. Те не са просто Мария, Георги или Никол. Те са @GlowSoul, @DarkVibe, @LuxuryMind, @SoftQueen, @AlphaLeo. На пръв поглед това е дребен жест. На практика обаче той е първата крачка към ново цифрово прераждане.

В интернет името вече не е просто идентификация. То е стратегия, бранд и психологическа маска, а едновременно с това и маркетингово заглавие. Казва на аудиторията и на алгоритъма кой си, какво предлагаш, в коя ниша искаш да бъдеш видян. И най-важното - позволява ти да не бъдеш завинаги затворен в старата си биография.

Защо младите се крият зад нови имена

Поколението, израснало с видеоигри, филтри и постоянна дигитална видимост, възприема идентичността като нещо гъвкаво. За тях името не е съдба, а интерфейс. Не е непроменима даденост, а скин, който може да бъде сменен. Точно както в играта си избираш герой, външност и nickname, така и в TikTok можеш да избереш какъв да бъдеш. Причините за това са няколко.

Първата е чисто защитна. Социалните мрежи са агресивна територия. Хейтът, подигравките, cancel културата и непрекъснатото сравнение правят истинската самоличност уязвима. Когато стоиш зад псевдоним, ти създаваш психологическа дистанция. Ако атакуват профила, не атакуват директно теб, а образа. Това не премахва болката, но я прави по-поносима. Алтер егото се превръща в дигитална броня.

Втората причина е свързана с брандинга. Младите интуитивно разбират нещо, което предишните поколения учеха късно - в икономиката на вниманието човекът е продукт, а името му е опаковка. Ако си просто Иван Иванов, губиш се в шума. Ако си @TravelWithNiki, @TheGymWolf или @MindsetMuse, вече си ясно послание. Псевдонимът позиционира.

Третата причина е психологическа. За мнозина младите имена в мрежата са форма на рестарт. В реалния свят човек носи семейни очаквания, училищни травми, социални етикети, срамежливост, комплекси. В интернет може да започне отначало. Не като “момичето, което никой не забелязва” или като “тихото момче от задния чин”, а като фигура с нова сила и осанка. Това е дигитално самосъздаване.

Новата идентичност като психологическа броня

Един от най-съществените механизми зад този тренд е именно защитната функция на алтер егото. Когато една девойка се крие зад име като @VelvetQueen, а не зад рожденото си, тя не звучи по-интересно, а създава буфер между уязвимото си “аз” и суровата реакция на публиката. Ако момче избира име като @IronMind или @KingVision, това е опит да навлезе в по-силна версия на себе си, която не се пречупва така лесно.

Тук алтер егото започва да действа като вътрешен костюм. Както актьорът влиза в роля и получава достъп до друго поведение, така и човекът в мрежата влиза в избраното име и започва да се държи в съответствие с него. Това е моментът, в който алтер егото престава да бъде просто псевдоним и се превръща във функционална психотехнология.

Българите отдавна познават силата на псевдонима

Макар днес трендът да изглежда като дигитална мода, България отдавна има богата традиция на избрани имена и втори идентичности. Разликата е, че преди ги наричахме “артистичен псевдоним”, “сценично име” или “литературно име”. Днес езикът е друг, но механизмът е същият.

Един от най-ярките примери е Азис. Зад публичната фигура стои Васил Боянов, но Азис е нещо повече от сценично име. Това е отделен обществен организъм – провокативен, дързък, безстрашен, гротескно голям, неподчинен на нормите на всекидневието. Точно този образ дава на артиста достъп до енергия и свобода, които “нормалната” личност трудно би носила денонощно. Азис е класическо българско алтер его – фигура, която не крие слабостта, а я трансформира в зрелище и сила. Азис

Владо Карамазов е друг интересен пример, макар и в по-фин регистър. Истинското му име е Владимир Александров. Преди няколко години той официално смени истинската си фамилия със сценичния си псевдоним, който избира от романа “Братя Карамазови” на руския писател Фьодор Достоевски. Владо Карамазов

Актьорът, фотографът, телевизионното лице и мъжът на публичната сцена са различни пластове на едно внимателно моделирано присъствие. Това също е форма на алтер его - не задължително чрез друго име, а чрез контролирано превключване на роли, глас и обществен образ.

Рене Карабаш е един от най-силните примери в съвременната българска култура за това как псевдонимът може да бъде не просто артистичен подпис, а цялостна идентичност. Зад това име стои Ирена Иванова, но Рене Карабаш е друг регистър на присъствие - по-артистичен, по-международен, по-магнетичен, по-свободен от биографичната тежест на всекидневната личност. Това е ясно конструирана публична фигура, която действа като усилвател на творческата енергия.

Изпълнителят Кристиан Костов вече използва артистичния псевдоним Kian. Псевдонимът е съкратена и стилизирана версия на собственото му име, произлизаща директно от края на името му (Kristian). Той обяснява, че никога не е искал да бяга от истинската си същност или от пътя, който го е превърнал в популярен изпълнител, но Kian служи като по-всеобхватна творческа вселена за певеца. За първи път той представя този псевдоним публично преди месец с проекта Shh.

Сходна логика можем да видим и при редица други публични лица - Папи Ханс, Графа, Криско, Тита, 100 Кила, Галена, Преслава, Алисия, Емануела. При всеки от тях името не е само замяна, а инструмент. То носи специфична енергия, запомняемост, социална роля. То е код, който те превключва в сценична версия на себе си. Графа

Как успешните хора го използват

Тайната на алтер егото не е само в скриването, а в активирането. Успешните хора не използват второто си име, за да изчезнат, а за да получат достъп до качества, които иначе не могат лесно да проявят.

Точно това виждаме при големите световни примери. Бионсе със Саша Фиърс, Еминем със Слим Шейди, Дейвид Бауи със Зиги Стардъст, Лейди Гага с различните си персонажи, Ники Минаж с Роман Золански. Тези фигури не са само маркетинг, а работни самоличности. Форми, през които артистът отключва дързост, енергия, свобода, гняв, сексуалност, безстрашие, театралност. Алтер егото позволява да действаш не от мястото на своите ограничения, а от мястото на потенциала си. Лейди Гага

Богатите, известните и влиятелните често не вземат решения като своето уплашено “днешно аз”, а като човека, в когото искат да се превърнат. Те се включват към своята идеална версия. Сякаш за миг питат: “Как би постъпил човекът, който вече е там?”

От Норма Джийн до Мерилин Монро

Може би най-емблематичният пример за тази логика остава Мерилин Монро. Зад това име стои Норма Джийн - жена с ранима психика, несигурност и трудна история. Но светът не помни Норма Джийн. Помни Мерилин Монро - образа, който влиза в бъдещата си успешна версия и започва да я живее.

Това е същността на алтер егото. Не чакаш първо да станеш уверен, за да говориш уверено. Не чакаш да се почувстваш силен, за да заемеш силна позиция. Първо влизаш в образа, после психиката и реалността се подреждат около него. Затова толкова много хора усещат темата като освобождаваща. Тя им казва, че могат да създадат нова версия на себе си и да я превърнат в характер. Еминем

Защо темата избухна точно сега

Пикът на този тренд не е случаен. Той идва в момент, в който идентичността е подложена на сериозен натиск. Икономическата несигурност, тревожността, културата на сравнение, социалните мрежи създадоха поколение, което все по-трудно издържа тежестта на “обикновеното аз”. За младите проблемът е, че още не знаят кои са, а вече трябва да го демонстрират публично. При по-възрастните е обратното - знаят кои са, но това вече не им стига. Те са се “циментирали” в роли на родител, служител, съпруг, отговорен човек и усещат, че са изгубили жива връзка с по-свободната, по-смелата, по-игривата си версия.

Алтер егото идва като отговор и за двете групи. За младите - като възможност да експериментират с идентичността. За по-възрастните - като шанс за вътрешен рестарт.

Как младите могат да го използват в мрежите

За младежите алтер егото е полезно, ако е инструмент, а не убежище. В най-добрия случай то работи като тренировъчна площадка. Създаваш си образ, който въплъщава качества, които искаш да развиеш - увереност, дисциплина, смелост, творческа свобода, харизма, решителност. После започваш да упражняваш тези качества първо онлайн, а постепенно и офлайн. Така едно срамежливо момче може да развие глас и присъствие. Притеснителното момиче може да се научи да заема място.

Алтер егото може да бъде и ранен инструмент за брандинг. Ако младежът иска да се развива в музика, спорт, психология, пътуване, мода, технологии, той може още от началото да изгради име и визуална система, които да му помогнат да бъде разпознаваем. В този смисъл мрежите са новата школа по идентичност.

Но има и рискове. Ако алтер егото остане затворено само в екрана, а реалният човек не пренася новите качества в живота си, се получава разцепление. Онлайн си смел, офлайн си уплашен. В профила си магнетичен, в живота си парализиран. Получаваш любов за образа, а не за себе си. Това е моментът, в който трендът става опасен.

Какво да правят по-възрастните

Интересното е, че алтер егото може да бъде дори по-полезно за поколенията преди Z - за милениалите, за хората в 40-те, 50-те и 60-те им години, за всички, които са се “втвърдили” в отговорности и роли. При тях алтер егото не е толкова дигитален аватар, колкото вътрешен инструмент за психологическо разтоварване. “Професионалното алтер его” например влиза в действие при важни срещи, преговори и публично говорене. Така човек не приема всичко лично и взема решения по-хладнокръвно.

Друг може да създаде “хоби самоличност” - за танци, рисуване, писане, градинарство, пътуване, музика. Това е особено важно за хора, които дълго са живели само като функция - майка, баща, служител, грижещ се за всички. Алтер егото им дава разрешение да бъдат и нещо друго.

За много хора над 40 псевдонимът в мрежата също не е инфантилен жест, а форма на свобода. Той им позволява да четат, да пишат, да следят групи по интереси, да обсъждат теми и да експериментират с мнение, без да носят тежестта на стария обществен образ. За тях това е дигитална почивка от самите тях.

Една от най-силните идеи зад този тренд е, че алтер егото сменя не само името, а посоката на вниманието. Повечето хора не страдат толкова от липса на възможности, колкото от това, че умът им е обучен да вижда първо ограниченията. Те търсят опасност, провал, срам, отхвърляне, загуба. Така, дори когато шансът е пред тях, не го разпознават.

Алтер егото пренастройва този филтър. Именно затова толкова много хора описват този процес като “смяна на невронната посока”. В началото звучи почти езотерично, но на практика става дума за нещо много конкретно: какво забелязваш, какво допускаш за възможно, как се държиш, когато не се идентифицираш само със старите си граници.