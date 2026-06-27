Психоложка създава алгоритъм за внедряване на новата самоличност за успех

Темата влиза все по-осезаемо и в езика на психологията и личностното развитие.

Проф. д-р Стояна Нацева е първия създател на алгоритъм за внедряване на новата самоличност за успех. Логиката е ясна: старата идентичност често е продукт на минали травми, семейни програми, социални внушения и автобиографични ограничения. Човек носи не само името си, но и разказа за себе си - “аз съм такъв”, “аз не мога това”, “аз не съм от тези хора”, “аз не съм достатъчен”. Алтер егото прекъсва този разказ. То въвежда нов набор от правила - къде отива вниманието, какви решения се вземат, какво поведение вече е допустимо.

Тук алтер егото вече не е само естетика. То става акт на самоовластяване. Самоинициация. Човек сам си дава разрешение да влезе в следващата си версия.

Ако този тренд има практическа формула, тя изглежда така: първо човек избира качествата, които иска да развие. Не абстрактно “да съм по-добър”, а конкретно - да бъда по-спокоен, по-уверен, по-дръзък, по-дисциплиниран, по-свободен, по-решителен.

След това създава образ или име, което въплъщава тези качества. Името действа като котва. То е знакът, който превключва психиката.

Следва най-важната част - всекидневното влизане в образа. Не еднократно, не театрално, а повторяемо. В решенията. В походката. В тона. В реакциите. В начина, по който човек застава в стаята. Това е моментът, в който алтер егото престава да бъде фантазия и започва да работи като навик. Тогава малките успехи започват да произвеждат реална промяна.

“Психиката получава нови доказателства. Умът започва да вярва, че тази версия е възможна. А онова, което е било само образ, постепенно се превръща в характер”, казва Нацева.

Къде е рискът

Както всеки мощен инструмент, и алтер егото е нож с две остриета. То може да освободи, но може и да разцепи. Най-голямата опасност идва, когато човек забрави, че маската е инструмент, а не лице. Проблемът се появява, когато осем часа си силен, красив, желан и успешен в мрежата, а след това се връщаш в живот, който ти се струва блед, скучен и недостатъчен. Когато образът започне да получава повече любов от реалния човек. Когато профилът стане по-жив от биографията. Тогава алтер егото не те развива, а започва да изяжда връзката ти със собствената реалност. При младите това може да доведе до тревожност, зависимост от одобрение и усещане за вътрешна празнота. При по-възрастните - до разочарование, ако новият образ остане само кратко вдъхновение, без реално поведение зад него.

Затова най-важното условие е едно: алтер егото трябва да служи като ресурс, а не като убежище.

Има ли здравословна употреба

Да, и именно тук се крие потенциалът на явлението, казва псиложката.

Здравословният вариант не е да се изгубиш в новото си име, а да го използваш като временна структура, чрез която да внесеш нови качества в реалния си живот. Целта не е да останеш завинаги @GlowQueen или @IronMind, а постепенно да станеш човекът, който вече не се нуждае от броня, за да носи тези качества.

В този смисъл алтер егото може да бъде не бягство от истината, а път към нея.

Новият тренд не е просто лекомислена игра с псевдоними. Той е симптом на епоха, в която хората отказват да останат затворници на една-единствена самоличност. Младите го правят интуитивно чрез TikTok и дигиталните аватари. Българските звезди отдавна го правят чрез сценични образи. Писателите ни са го правили чрез псевдоними. А съвременната психология започва да му дава език и рамка.

Въпросът днес вече не е дали хората ще си измислят нови версии на себе си. Това вече се случва навсякъде. Истинският въпрос е дали ще използват тези версии, за да пораснат, или за да се скрият.

Защото алтер егото може да бъде и свобода, и капан. А в свят, в който всеки все повече режисира собствения си образ, може би най-важната битка няма да бъде кой си по документи, а кой си избрал да бъдеш, когато никой не те спира да се пренапишеш. Името, с което сме родени, е нашата история. Но името, което избираме сами, все по-често се превръща в нашата стратегия за оцеляване, успех и вътрешна метаморфоза.