Празнува Георги Първанов - спокойният глас в политическите жеги

В първата най-гореща неделя на лятото и преди политическата жега около президентските избори рожденик е Георги Първанов. Единственият ни държавен глава с два завършени мандата остана сдържаният глас в политиката, макар все по-рядко е склонен да я коментира.

Президентът, подписал договора за присъединяване към ЕС (заедно с тогавашния премиер Саксккобургготски), бе сред фигурите, вдъхващи спокойствие и оптимизъм за приемането на еврото. Вляво остава ментор и мост - роля, която приляга на политика историк с богата биография и богата библиотека. Но най-любимата му е тази на патрон на фамилията и дядо на 6-има внуци, двама от които продължават неговото име.

Желаем му здраве и удовлетворение!