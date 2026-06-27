Празнува Валери Найденов, който кара читателите да мислят

От 35 години насам един журналист знае какво искат читателите на вестници, а още по-наясно е как да ги накара да мислят. Доказва го, създавайки най-успешния и авторитетен вестник - “24 часа”, в който и досега всяка седмица публикува задълбочените си и увлекателни анализи.

Изящен публицист, Валери Найденов умее да провокира с нестандартни тези, но винаги подчинени на фактите и истината, защото това е силата на качествената журналистика.

Днес той празнува рожден ден и с типичното си чувство за хумор отбелязва: “Уви, хартиените вестници станаха жертва на интернет, но ако се вгледате в електронните тиражи, ще видите, че вестникът си е жив и народът чете”.

Жив и здрав да си, Валери, и още дълго да запазиш проницателния си поглед върху българските и световните проблеми!