Благой Георгиев - водещ, модна икона или близнак на Азис

Футболистът е любимец на зрителите заради неподправеното му чувство за хумор и смешни лафове

Гледам студиото за световното и се чудя какво разбира Азис от футбол, че е на телевизора, а това бил Благо Джизъса. За момент помислих, че БНТ са поканили Азис да коментира мача.

Такива забавни постове се появиха в социалните мрежи, след като футболистът Благой Георгиев гостуваше по БНТ, за да обсъжда мачовете от мондиала. Заради променената му визия обаче зрителите го сравниха с попфолк певеца Азис. Дори колегата му Красимир Балъков се пошегува с него в ефир, като го посъветва да си махне брадата. “Благо, смъкни я тази брадичка. Знам, че ти е по-хубаво с нея, ама може да я махнеш”, каза той. Поп фолк певецът Азис има подобна визия като Благо - по-дълга коса и брада. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Благо Джизъса, както го наричат всички, всъщност многократно е казвал, че не харесва прякора си, защото според него е богохулство. През годините зрителите наблюдават трансформацията му - често сменя външния си вид, но запазва чувството си за хумор. Сега отново е променил прическата и вече е с по-дълга къдрава коса. Такъв тип къдрици носи и Азис. Освен това е пуснал и брада, а заради честите посещения в солариума е придобил и доста по-тъмен тен.

През годините рязко качва и сваля килограми. “След като спрях с футбола, започнах да тренирам много и станах 100 кила. Увлича се човек, но после става тежко и така отслабнах”, е разказвал в интервюта. В социалните мрежи често се шегуват с него заради многото татуировки, които има, снежнобелите му зъби или мургавия тен.

Едно е сигурно обаче - футболистът е любимец на зрителите заради

неподправеното му чувство за хумор и смешни лафове, които казва във всяко интервю. Затова и

медиите обичат да го канят да коментира и анализира мачове

не само заради професионалното му мнение, а и заради доброто му настроение и енергията, която носи.

Така например се шегува с Краси Балъков, докато говори за Меси:

“И най-големите са пропускали дузпа, един до мен седи, да не се ослушва” - казва Благо към колегата си в студиото на БНТ. После обаче Балъков не му остава “длъжен”.

“Когато играеш на световно първенство, даваш 200% от себе си, умираш, но се връщаш”, казва Джизъса, а Балъков му отвръща: “Като Благо едно време, нали”.

“Ние го видяхме още докато го гледахме” например е един от бисерите на Благо, който впоследствие си заживява нов живот в социалните мрежи.

Колоритните му изказвания бързо се превръщат в

смешни крилати фрази

в пространството. Той самият редовно пуска забавни видеа в профилите си в инстаграм и фейсбук.

“Ето ме в Париж, пред Айфеловата кула” например е реплика от негово видео, заснето пред Дуомото в Милано. С него той се вписва в тренда в социалните мрежи с клипчета, озаглавени “За госпожата по география, която каза, че нищо няма да стане от мен”.

Бившият футболист често изненадва феновете си с новите роли, в които влиза. Прави подкаст, водещ е, участва в риалити предавания, победител е в “Сървайвър”, стана и актьор. Иво Аръков, Кирил Ефремов, Благой Георгиев, Антоан Петров и продуцентът Кирил Кирилов (от ляво на дясно) в спектакъла “Спанак с картофи”.

Играе в комедийния спектакъл “Спанак с картофи”. На сцената преди 3 г. излезе заедно с Иво Аръков, Антоан Петров - Анди и Кирил Ефремов. За това различно амплоа го кани продуцентът Кирил Кирилов, а Благо веднага се съгласил.

“Нямам притеснение. Аз съм играл пред хиляди хора. Тук обаче контактът с публиката е по-близък и чувстваш емоциите им, аплодисментите им. Много ми хареса. Не е като футбола, съвсем друго е. Но е много забавно, много е весело”, разказа футболистът пред “24 часа”, когато беше премиерата на представлението. Въпреки че тогава излезе за първи път на театралната сцена, ролята на Благо му се стори много малка и имаше желание за още спектакли, в които да играе. “Много се сприятелихме и виждам колко добре се справям, така че със сигурност бих участвал в още.

Актьорите ми казват, че се справям супер”

- разказва Благо. - Ако има нещо малко повече от това, ще съм радостен. Но все пак, като гледам другите актьори колко реплики имат да учат - по два часа не спират да говорят, наистина е много тежко. Всяка професия си е тежка сама по себе си, но сега виждам колко тежък труд е актьорската професия”.

Приемал представлението най-вече като забавление, а това е тайната да се получи добре пред очите на публиката.

През същата година Благо изненада зрителите и със силната си воля в риалитито “Сървайвър”. Той влезе в седмия сезон като част от племето на известните личности - “Известни” срещу племето на “Воините”. В играта обаче го изпратиха на самотния Остров на отшелника, където трябваше да прекара седем седмици съвсем сам и да победи в дуели за оцеляване. Така накрая съвсем заслужено спечели вота на журито, в което бяха събрани напусналите участници.

“За мен най-важното беше да не се карам и да не влизам в конфликти, да не обиждам и да не нагрубявам нито един човек, без значение от мъжки или женски пол. Това съм си го изпълнил 1000%, не влязох в конфликт с абсолютно никого. Както съм и в живота. Аз не съм конфликтна личност, но при условие че там си без храна, без условия, без покрив, е доста трудно. Но успях поне това да изпълня”, разказа победителят. Кадър от участието на Благой Георгиев в “Сървайвър”. Снимка: Инстаграм

Още от времето, когато бе активен футболист обаче, Благой често попада под прожекторите - не само заради подвизите си на терена или в някой риалити формат, а и заради любовния си живот. Самият Георгиев логично иска да го запази в тайна, но медиите са много упорити в това да разгадаят коя е новата жена до него.

От повече от година Благой има връзка с красавицата Мария-Луиза, която е инфлуенсър. Изявява се като дизайнерка, като развива собствен онлайн бранд в сферата на модата. Двамата вече имат и линия за мъже и жени.

Девойката е от Хаджидимово и има няколко леки корекции по лицето и тялото. Всяка стъпка на звездната двойка се следи под лупа. А и

Благо и Мария редовно

споделят къде са на почивка,

което дава още повече храна за тези, които се интересуват от личния им живот. Така бе и при престоя им на Малдивите - по времето, когато избухна военният конфликт в Иран и влюбените гълъбчета не успяха да се приберат дни наред, като бяха заклещени в Дубай заради отменените полети. Та се наложи да се завърнат в България с един от евакуационните полети с други наши сънародници.

Според публикации в социалните мрежа бившият футболист и чаровната брюнетна за последно са посетили Лисабон. Иначе Благой и Мария са неразделни. Снимат редица реклами за големи компании.

Но животът на Джизъса не е само по тв студиа, почивки и заснемания на видеа. От доста дълго време Георгиев води и подкаст в интернет. Начинанието на бившия футболист е доста успешно. А причините за това са няколко. Първо - гостуват му едни от най-популярните и разпознаваеми личности в България. Като започнем от фолк дивата Анелия, минем през актьора и певец Александър Сано и стигнем до плеймейтки, брадъри и всички, станали популярни у нас с изявите си в риалити формати. И второ - всеки гост на Благо казва по някоя голяма новина, която никъде другаде не я обявавал. Благой Георгиев с любимата си - инфлуенсърката Мария-Луиза

Паралелно с всичките си ангажименти

Георгиев се грижи и

за четирите си деца

Рожбите му са от 3 различни жени. Двама от наследниците му са от любовта му с гимнастичката Христина Витанова - Йоана и Давид. Момчето преди дни празнува 13-ия си рожден ден, а в петък имаше и друг личен празник - имен ден. Третото дете на Георгиев е също момченце - Илай. Той се роди, след като бившият футболист се ожени за татарката Есмер Омерова. Последната рожба на Джизъса е от плеймейтката Златка Райкова, по-известна като русата Златка. Четвъртото му дете носи неговото име и отново е момче - Благой-младши.

А ще има ли рожба и от сегашната си приятелка Мария-Луиза? Двамата са много щастливи и не го крият. И мнозина очакват връзката им да премине на следващото ниво. От повече от година Благой има връзка с красавицата Мария-Луиза

“Дали ще има сватба и дали ще имам пето дете – това само Господ го знае”, каза в интервю преди няколко месеца Джизъса. А в друго обяви, че никога няма да прости изневяра от страна на половинката си.

“Никога не бих простил изневяра. Ще простя на човека, защото Господ така ни е научил, но никога няма да се върна при този човек. Нормално е повече жените да се сърдят в една връзка. Жените са по-красиви и нежни, а ние трябва да ги обграждаме с любов и топлота”, каза още 44-годишният бивш национал на България.

Иначе Георгиев категорично е една от модните икони в България. Стилът му на обличане, прическата и т.н. карат мнозина да го имитират, защото им допада.

