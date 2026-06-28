17 години след смъртта си Майкъл Джексън отново оглави класациите, а Billie Jean е №1

Той е единственият с хит в топ 10 през цели 6 десетилетия, лекарят му бе осъден за убийство

На 25 юни 2009 г. в болницата “Роналд Рейгън” в Лос Анджелис официално е обявен за мъртъв Майкъл Джексън. И за да бъде верен на прякора си Краля на попа, 17 години по-късно отново оглави класациите. Billie Jean за първи път стана №1 в Billboard 200, а Thriller се върна в десетката. Точно 40 години след като бяха пуснати за първи път.

Разбира се, за всичко това помогна и филмът “Майкъл”, който излезе през април и до момента е спечелил 960 341 112 долара, което го прави втори след "Галактическият филм за Супер Марио". В него ролята се изпълнява от племеника му Джафар, който е одрал кожата на вуйчо си. А според мнозина е и наследник на невероятния му музикален талант. Интересното е, че филмът приключи с живота му до 1988 г. и края на турнето Bad. Което означава, че след невероятния му успех със сигурност ще има и продължение.

Кариерата на Майкъл стартира едва на 5-годишна възраст в знаменитата група “Джексън 5” с братята му. Заради която, както сам признава, е загубил детството си.

Той е един от най-продаваните музиканти, като се смята, че е продал над 500 милиона албума през кариерата си. Само трима са минавали 100 милиона по време на солокариерата си и това освен него са Пол Маккартни и Фил Колинс.

Заема второто място в класацията за всички времена след “Бийтълс”

В клуба “250+ милиона” са още само Елвис Пресли, Мадона, Елтън Джон, “Лед Зепелин” и “Куин”.

13 негови песни са оглавявали Billboard Hot 100 и е единственият в историята, който е имал влизане в топ 10 в продължение на 6 десетилетия. Печелил е “Грами” 13 пъти, освен това има наградата “Грами Легенди”, “Грами за цялостен принос”, 26 американски музикални награди, 12 световни музикални награди, 8 награди на MTV Video Music, 6 награди "Брит" и три пъти е получавал президентско признание за музиката си. Два пъти е избран в залата на славата на рока, един път в тази на авторите на песни и един път в тази на танцьорите.

През живота си е дарил на различни каузи над половин милиард долара

Смъртта на Майкъл Джексън също е свързана с музиката и юридически е определена като убийство. По онова време той се готви за турнето This Is It, което е първото му след 8-годишна пауза. Прибира се в къщата, която е наел след репетиция в баскетболната зала на Лос Анджелис, първата спирка от тура. Месеци е измъчван от безсъние и се обръща към личния си лекар Конрад Мъри. Двамата имат доста бурна връзка, като се събират и разделят през годините. Лекарят му дава пропофол, доста силно успокояващо, което се използва при операции. Това се оказва фатално. Майкъл заспива, но в рамките на минути сърцето му спира. Медикът се опитва да му даде първа помощ, но не се получава.

Чак след час е викната линейка

С пристигането в медицинския център “Роналд Рейгън” е обявен за мъртъв.

Направени са му два аутопсии. След първата заключението е, че е починал от интоксикация с лекарството. Откриват и още един куп лекарства в кръвта му - лоразепам, мидазолан, диазепам, лидокаин и ефедрин.

След това лекарят бе съден за неволно причиняване на смърт, а гибелта на Майкъл бе определена като убийство. В крайна сметка д-р Мъри бе осъден на 4 години затвор, а излежа само две.

“Искам “мляко”, били последните думи на Краля на попа според показанията на лекаря по време на процеса. Така наричал успокоителното, което му помагало да спи. Това се случва около 1 часа сутринта.

Мъри признава, че два дни не му е давал пропофол, за да се опита да го отучи от него. Дава му валидол, лоразепам и мидазолам, но нищо не се получава.

Към 10 часа сутринта Джексън е буден и продължава да го моли за пропофол. И получава 25 милиграма. Засписа около 10,40 часа и лекарят напуска стаята. Когато се връща, той вече не диша.

Мъри твърди, че е излязъл за 2 минути, но разпечатката на телефонните му разговори показва, че той е говорил със свои контакти в 11,07 и 11,51 часа. Което означава, че или е зарязал Майкъл, или пък се е опитвал да получи помощ, след като певецът е спрял да диша.

След повече от час бодигардът на Майкъл - Алберто Алварес, звъни на спешния телефон 911 в 12,21 часа.

Не е ясно точно какво се е случило в това време. Мъри твърди, че е давал първа помощ на Майкъл и е помолил асистента му да повика охраната. Но това обаждане е отишло в гласовата поща. Мъри е обвинен, че през това време е вкарал и антидот в кръвта на Джексън, за да изчисти някои лекарства от системата му. Твърди, че не се е обадил на 911, защото нямал достатъчно информация и не искал да се съсредоточи върху даването на първа помощ на Майкъл.

Охраната не пристига веднага. Заради това Мъри слиза на долния етаж, където засича персоналната готвачка на певеца. Кара я да звъни на бодигардовете и Арварес пристига в стаята при Джексън. Лекарят твърди, че веднага му е казал да звъни на 911, но по-късно под клетва бодигардът ще заяви, че е видял

лекаря да прибира лекарства, за да не ги видят колегите му

Когато пристигат парамедиците, те се опитват да върнат Майкъл към живота за още 42 минути, преди да го откарат в медицинския център. Там е обявен за мъртъв.

По време на инцидента Джексън е в имението, което е наел в квартал “Холмби Хилс” в Лос Анджелис. След това полицията открива различни седативи и други лекарства в къщата, като на нито едно не е посочено, че е предписано от лекар.

Смъртта на Майкъл доведе до срив в интернет, след като милиони търсеха единствено информация за неговата кончина. Продажбите на негови албуми стигнаха до небесата, а телевизиите предаваха по 24 часа за него. Хиляди фенове се събраха пред ранчото му “Невърленд”, пред театъра “Аполо” в Ню Йорк, на звездата му в Холивуд и родния му дом в Гари, Индиана.

На 7 юли се състоя публичното прощаване в баскетболната зала на Лос Анджелис, като в нея имаше 11 000 души, а 6500 се бяха събрали в близост.

Над 1 милион заявки бяха получени за билети за службата, които в крайна сметка бяха разпределени чрез онлайн лотария. На нея пяха Лайънъл Ричи, Стиви Уондър и Марая Кери.

Майкъл бе погребан на 3 септември в Forest Lawn Memorial Park в Лос Анджелис. На погребението бяха само семейството му и близки приятели като бившата съпруга Лиза-Мари Пресли, Маколи Кълкин, Еди Мърфи и Елезабет Тейлър.