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Вижте отговора на фотозагадката: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

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Отговорът на фотозагадката от 26 юни е: Тодор Колев!

Въпросът беше: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

Жокерът беше: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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