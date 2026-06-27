Вижте отговора на фотозагадката: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?

Отговорът на фотозагадката от 26 юни е: Тодор Колев!
Въпросът беше: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?
Жокерът беше: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.
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Отговорът на фотозагадката от 26 юни е: Тодор Колев!
Въпросът беше: Кой е този актьор в компанията на Йорданка Христова?
Жокерът беше: В началото на демокрацията става депутат във Великото народно събрание.
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