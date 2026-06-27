Музика и театър пресъздават магията на Виенския сецесион в София

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Музикално-театралната фантазия „Сецесион: Музите на душата" ще отведе публиката в една от най-впечатляващите епохи на европейската култура – Виенския сецесион. Събитието ще се състои на 28 юни в камерната зала „България", съобщават организаторите от Софийски музикални седмици.

В центъра на спектакъла е личността на Алма Малер-Верфел – композиторка, муза и вдъхновение за редица творци, превърнала се в символ на време, в което музиката, литературата, живописта и архитектурата оформят нови художествени хоризонти.

Чрез откъси от нейните дневници и писма до Густав Малер зрителите ще се потопят в емоционалния свят на млада жена, изправена пред лични и исторически изпитания. Спектакълът проследява нейните вътрешни търсения и драматичните промени в общество, в което изкуството остава убежище за духа.

Програмата включва произведения на Густав Малер, Александър фон Цемлински, Албан Берг, Ерих Волфганг Корнголд и Рихард Щраус, както и рядко изпълнявана музика от самата Алма Малер. Сред акцентите са песни по текстове на Рюкерт, емблематични творби на Рихард Щраус като „Цецилия", „Посвещение" и „Пробудената роза", както и избрани произведения от цикъла „Седем ранни песни" на Албан Берг.

На сцената ще се срещнат актрисата Йоана Буковска-Давидова, певиците Марияна Панова и Милена Гюрова, а на рояла ще бъде Стефан Врачев – дългогодишен солист на Софийска филхармония, пише БТА.