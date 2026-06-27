Евровизия похвали България за победата на конкурса и за подготовката на следващия

На генералната асамблея на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която се провежда в Прага, БНТ получи висока оценка за представянето си на „Евровизия" и за победата на България.

Директорът на конкурса „Евровизия" Мартин Грийн подчерта, че българското участие печели с най-голямата разлика между първия и втория в класирането и че това е първото изпълнение от десет години, което грабва сърцата и на журито, и на зрителите.

Мартин Грийн изрази задоволство, че БНТ много бързо вече работи по домакинството на „Евровизия" през 2027 година.

„Искам да поздравя екипа на БНТ за победата с най-голямата разлика при победа досега в историята на песенния конкурс „Евровизия". И също така първата песен от 2017 г., която категорично спечели вота и на журито, и на публиката. Когато се срещнахме с БНТ първоначално, те бяха много въодушевени, както и правителството в България, от възможността да проведат конкурса догодина. В момента са в процес по избор на града домакин и през цялата година ще ги подкрепяме", подчерта Мартин Грийн, директор на „Евровизия".

Ноел Къран, генерален директор на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) също поздрави БНТ и България: „Очакваме да работим с вас. Вече имахме чудесно сътрудничество. Ще бъде наистина нещо специално. Отзвукът в България беше невероятен. Гледах кадрите. Беше истинска радост да ги наблюдавам. Нещо наистина голямо за България. Правителството веднага заяви подкрепата си и ние също ще ви подкрепим".

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова също благодари за топлите думи по повод победата на България на „Евровизия": „Мисля, че дадохме най-доброто от себе си. И мисля, че ще направим най-доброто като домакини на следващия песенен конкурс „Евровизия 2027". Благодаря за помощта ви до момента, защото ние работим ръка за ръка с EBU – Европейския съюз за радио и телевизия, и с „Евровизия".