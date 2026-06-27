Тервел Замфиров и Лора Христова се срещнаха за първи път на “Достойните българи” (Видео, снимки)

Звучи странно, но сноубордистът и биатлонистката, които спечелиха олимпийски медали, не се бяха срещали досега

Те са новите принц и принцеса на зимните ни спортове. Сложиха короните си на игрите в Милано/Кортина в началото на тази година.

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели първия медал за България от зимни олимпийски игри от 20 години. Лора Христова го последва - завоюва първо отличие за българския биатлон от 24 г. - отпреди троянката да се роди.

Виждахме ги много пъти на снимки с медалите им един до друг - сякаш се познават цял живот. Но всъщност 21-годишният Тервел и 23-годишната Лора никога не се бяха срещали на живо.

Докато “24 часа” не ги събра

на достойна първа среща...

“Добре че беше церемонията “Достойните българи” на “24 часа”, за да се запознаем. Опитваме се да се нацелим от много време, обаче все се разминавахме”, признава с усмивка Тервел Замфиров.

“Тъкмо му казвах, че медалите, които очаквах да спечелим на зимните олимпийски игри, бяха в сноуборда”, добавя Лора Христова, също с широка усмивка.

Младите, талантливи, умни, работливи, упорити и успешни хора бяха сред отличените на 23-ата церемония “Достойните българи”. Защото наистина са красивото лице на страната ни. Част от най-новото поколение от така наречените най-успешни служители на външното министерство и най-добри посланици на България - спортистите за пример.

Тервел Замфиров и Лора Христова на сцената на “Достойните българи 2026” - с почетните си знаци и специалните първи страници от “24 часа”. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Тервел и Лора, които показват на света България, с която се гордеем, излязоха заедно на сцената на достойните. “Давайте обич, труда си, времето си, защото, както пее Емил Димитров, “Ако си дал, не си живял напразно”, каза Замфиров.

Лора, която предварително беше запозната с каузата и отличаването на достойните българи, също не скри вълнението си от оценката за труда. “Надявам се да правя така, че България да се гордее с мен и занапред”, каза тя.

Тервел Замфиров и Лора Христова на сцената на “Достойните българи 2026” - с почетните си знаци и специалните първи страници от “24 часа”. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Всъщност и двамата не скриха и друго - че са се чувствали по-добре, когато самите са аплодирали тихите герои на България, излизащи да получат почетния знак “Достоен българин” за делата си.

“Усетих истинска благодарност, че имах шанса да бъда редом до толкова много достойни българи”, каза Лора.

“Атмосферата беше много зареждаща - с толкова много добри хора, достойни за уважение и заслужаващи именно това признание, което получиха.

Хора, които вдъхновяват

както нас, така и

милиони други българи”,

допълни я Тервел.

Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Те вече са вдъхновение с постиженията си, но какво очакват за бъдещето?

“Единственото, за което се надявам, е да имаме здраве, за да можем да караме България да се чувства горда”, отговаря Лора.

“Пак заставам зад нея и думите ѝ. Казвам го на всички, дори в разговори с приятели - избягвам да имам очаквания, защото очакванията са много деструктивни за един спортист. Пожелавам ни да сме здрави, да правим това, което обичаме. Ние се трудим, даваме времето и живота си за спорта и за България. Нека да сме здрави, за да имаме шанс да представяме страната си на най-високо ниво”, отговаря Тервел.

Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

За финал отново ги връщаме в началото - за достойното им запознанство. А това ражда още много усмивки. Защото са говорили един за друг, говорили са по телефона един с друг, но за първи път се видяха на живо. Макар спортовете им да са зимни, те са толкова различни, подготовката им е различна, спортният календар е различен, а Лора и Тервел са толкова отдадени всеки на своето призвание, че... трябваше знакът на “Достойните” да ги събере.

Още след самите игри в Милано/Кортина, където снуобордистът се състезаваше в Ливиньо, а биатлонистката - в Антхолц-Антерселва, Тервел поздрави специално Лора. “Всеки медал дава самочувствие. Много се радвам, че моят не беше като глас в пустиня, а се придружи от медала на Лора. Ние и двамата сме много млади състезатели, така че вярвам, че в бъдеще ни очакват по-щастливи олимпийски игри”, каза сноубордистът.

А сега, когато тя му е споделила на живо, че истински е вярвала за медал от сноуборда, Тервел разкри, че също е имал позитивна нагласа и за биатлона. “Истината е, че биатлонът и сноубордът, както и алпийските ски в лицето на Алберт Попов, бяха най-голямата надежда на България на олимпийските игри. Но подиумът за световната купа на Влади Зографски показа, че можем да се надяваме и в ски скока”, допълва Тервел.

Преди да се разделят от достойната им първа среща, им пожелаваме златни медали и златни усмивки на следващите олимпийски игри. И на по-следващите...

“И на по-по-следващите”, сложи точка Тервел Замфиров и двамата с Лора отново избухнаха в смях.