Къртни Кокс се разделя със звездата от „Снежен патрул“ Джони Макдейд след повече от 10 г. заедно

Звездата от „Приятели" Къртни Кокс тихо се е разделила с дългогодишния си партньор, музиканта от „Снежен патрул" Джони Макдейд, разкрива The Mail on Sunday.

Двойката, която е заедно повече от десетилетие, е поела по различни пътища в края на миналата година.

Твърди се, че раздялата е била изцяло по взаимно съгласие, а приятели на двойката са казали пред изданието, че те просто са стигнали до точка, в която живеят „различен живот".

62-годишната актриса, най-известна на милиони с емблематичната си роля на Моника Гелър в ситкома от 90-те години „Приятели", живее в Лос Анджелис, докато 49-годишният Макдейд, роден в Северна Ирландия, е живял предимно в Лондон, въпреки че двойката е разделяла времето си между САЩ и Великобритания.

Потвърждавайки раздялата им, приятел твърди: „Джони говори изключително много за Кортни. Те имаха много дълбока връзка и остават изключително приятелски настроени. Те са страхотни приятели и много се грижат един за друг. Това не беше грозна раздяла. Те просто бяха стигнали до момент, в който живееха различен живот."

Кокс и Макдейд, който се превърна в един от най-успешните автори на песни в света, започнаха да се срещат през 2013 г., след като бяха запознати чрез общи приятели, включително Ед Шийрън.

Макдейд е един от дългогодишните приятели и сътрудници на Шийрън и е съавтор на някои от най-големите му хитове, включително Shape Of You, Photograph, Galway Girl, Bad Habits и Shivers.

Той и Кокс обявиха годежа си на следващата година и въпреки кратката раздяла в края на 2015 г., те се помириха през 2016 г. и оттогава са заедно.

Кокс е казвала в интервюта, че е „благодарна" за раздялата, защото е направила връзката им още по-добра. Макдейд също така е говорил за това колко „късметлия" се е чувствал, че е във връзка с актрисата.

Двойката беше видяна миналия август на двойна среща в Малибу, Калифорния, с колежката на Кокс от „Приятели" Дженифър Анистън и предполагаемия ѝ приятел, експерта по уелнес Джим Къртис.

Последно бяха снимани заедно на Откритото първенство на САЩ през септември.

След раздялата се говори, че и Кокс, и Макдейд са продължили напред с живота си. Разбра се, че Макдейд е в ранните етапи на нова връзка.

Междувременно Кокс беше забелязана наскоро в Ню Йорк с колегата си от „Shining Vale" Грег Киниър, който отседна в апартамента ѝ. Въпреки че играят съпруг и съпруга в сатиричната хорър комедия, двамата потвърдиха, че са просто добри приятели.

Тя е останала близка и с бившия си съпруг Дейвид Аркет, с когото има дъщеря Коко, а приятели казват, че бившата двойка отдавна е силен и приятелски екип в отглеждането на деца.

Макдейд, който е роден в Дери, Северна Ирландия, се присъединява към Snow Patrol през 2011 г. и, освен с Ед Шийрън, оттогава е сътрудничил с международни звезди като Пинк, Роби Уилямс и Алиша Кийс.

Snow Patrol са в разгара на голяма лятна серия от концерти като хедлайнери във Великобритания след международното си турне и участието си в Гластънбъри миналата година. Групата свири в Eden Sessions в Корнуол на 18 юни, в Thetford Forest на 20 юни и в On The Waterfront в Ливърпул на 21 юни.

Те ще бъдат хедлайнери и на концерт в Crystal Palace Park на 3 юли заедно с Rag 'N' Bone Man, Amy Macdonald и Nieve Ella.

Турнето продължава с допълнителни дати в Единбургския замък на 18 юли и на фестивала Splendour в Нотингам на 19 юли.