Хари тъкмо обеща, че ще заведе децата си Лилибет и Арчи при дядо им и май пак ще се отметне

Хари е преразгледал намерението си да заведе Меган и двете им деца на среща с крал Чарлз - Лилибет и Арчи не са виждали дядо си от 2022 г.

Решението на Хари е продиктувано от факта, че искането му за полицейска охрана е отхвърлено.

Според "Дейли мейл" обратът в мнението му е забележителен - едва едно денонощие, след като херцогът и херцогинята на Съсекс бяха потвърдили програмата си за посещение в Обединеното кралство през юли - петдневна серия от ангажименти, свързани с Игрите на непобедимите.

Близки до двореца коментирали, че кралят би бил сериозно огорчен, ако срещата с внуците му не се осъществи. Източници, свързани с Хари отбелязват, че самият той бил отчаян, че 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет отново няма да прекарат известно време с дядо си.

Първоначалните планове били семейството да посети имението Алторп, където е погребана принцеса Даяна.

Според различни издания в петък вечерта от офиса на Съсекс потвърдили, че цялото семейство пристига във Великобритания и че е прието кралското настаняване, но ден по-късно всичко се променило.

Откакто напусна кралските задължения през 2020 г., за да живее в Калифорния, Хари изгуби правото си на постоянна въоръжена охрана от Scotland Yard при посещенията си в Обединеното кралство. Вместо това, всеки път трябва да подава индивидуална молба до Министерството на вътрешните работи, което преценява дали да има такава спрямо нивото на заплаха.

Хари съди правителството заради това и периодично губи делата. За последно Апелативният съд отхвърли жалбата му през май 2025 г., но тогава стана ясно, че не е правена официална оценка на риска за херцога от 2019 г. насам.

Сега ситуацията изглежда по-различна. В края на 2025 г. Хари се обърна лично към министъра на вътрешните работи с искане за пълна преоценка, след което комитет трябваше да разгледа случая.

Дали ще получи разрешение и през юли за Игрите на непобедимите, все още не е ясно. Тезата на Хари е, че срещу семейството му има заплахи и заради това той не желае да води децата си в Обединеното кралство, без да им е осигурена полицейска защита.