Комикът Druski ще бъде най-младият водещ в историята на наградите BET

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Американският комик, актьор и инфлуенсър Druski ще бъде водещ на тазгодишната церемония по връчването на наградите BET (Black Entertainment Television), която ще се състои днес в театър „Пийкок" в Лос Анджелис, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На 31 години Druski ще стане най-младият водещ в историята на отличията, като ще подобри рекорда на Кевин Харт, който беше най-младият водещ на церемонията през 2011 г.

Сред отличените тази година ще бъдат Лорин Хил, която ще получи приза „Жива легенда", и Теяна Тейлър, носител на наградата „Икона на годината". По време на церемонията на сцената се очаква да се качат още Карди Би, Доучи и Куин Латифа.

Карди Би е изпълнителят с най-много номинации тази година – шест. Кендрик Ламар и Mariah the Scientist имат по пет номинации, а Доучи, Доджа Кет, Clipse, Теяна Тейлър и Оливия Дийн са с по четири.

Наградата „Жива легенда" се присъжда на творци, чието творчество е запазило културното си значение през поколенията. Лорин Хил придобива световна известност като член на групата Fugees, а по-късно издава дебютния си солов албум *The Miseducation of Lauryn Hill*.

Отличието „Икона на годината", което ще получи Теяна Тейлър, е предназначено за творчески личности с траен принос и влияние върху съвременната култура.

Наградите BET са учредени през 2001 г. и отличават изключителни постижения на афроамерикански актьори, изпълнители и спортисти.