Подготвят ли и 12-годишния Джордж за военна кариера като тази на дядовците и баща му

Принцесата на Уелс избра необичаен начин да отбележи Деня на въоръжените сили тази година. Вместо церемония с ленти и речи, тя заведе 12-годишния престолонаследник Джордж на база "Конингсби" на Кралските военновъздушни сили, свързана с една от най-емоционалните истории в британската военна история. Видеото от посещението бе публикувано в инстаграм профила на принца и принцесата на Уелс.

Там Кейт и Джордж се запознаха с колекцията от легендарни самолети от Втората световна война, поддържани не като музейни експонати, а като живи символи на битката за Острова. Двамата проведоха срещи и с пилотите и инженерите, които всеки ден се грижат за двигателите на бойните машини.

"Мощно напомняне за смелостта на тези, които служат - в миналото и в настоящето", написа Кейт в инстаграм. Принц Джордж вече е висок почти колкото майка си Кейт. СНИМКА: ИНСТАГРАМ ПРОФИЛ НА ПРИНЦА И ПРИНЦЕСАТА НА УЕЛС

За престолонаследника Джордж, посещението видимо бе много емоционално. Причината е, че кралското семейство има дълбока връзка с въоръжените сили и по всичко личи, че момчето също ще последва традицията да стане военен.

Прадядото на Джордж - принц Филип служи с отличие в Кралския флот по време на Втората световна война в Средиземно и Тихия океан. Завършил е Военноморския колеж и е най-добрият кадет в своя випуск, получил наградата „Кралски кинжал". По време на битката при нос Матапан е споменат в заповеди и е отличен за "смелост и инициативност" при управление на прожекторите на боен кораб, което значително допринесло за унищожаването на италиански флот. Военната му кариера приключва с чин командир. Женитбата му с Елизабет и последвалото й възкачване на трона слагат край на активната му служба.

Синът им крал Чарлз III също служи в Кралските военновъздушни сили и Кралския флот през 70-те години. Военното му обучение започва през 1969 г., когато в Кеймбридж се присъединява към авиационната ескадрила на университета. По-късно преминава курс за командос към Кралската морска пехота и е единственият британски монарх, който е носил зелената барета на морските пехотинци. Активната му военна кариера също приключва с чин командир в края на 1976 г.

На свой ред неговият син - принц Уилям служи в продължение на седем години и половина в трите рода войски - Британската армия, Кралския флот и Кралските военновъздушни сили. Като пилот на хеликоптер за издирване и спасяване участва в над 156 операции, при които са спасени 149 души. След напускането на активна служба работи и като пилот на линейка, дарявайки заплатата си за благотворителност.

Сегашното видео сякаш бе намек, че принц Джордж също няма да изневери на фамилната традиция.

Но то прикова вниманието с още един факт. Джордж, който е едва 12-годишен съвсем скоро ще е висок колкото майка си Кейт.