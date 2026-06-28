Керана и Космонавтите подгряват концерта на френската звезда LP

Групата "Керана и Космонавтите" ще подгрява на концерта на френската звезда LP. Събитието е на 9 август в столичната "Видас арт арена".

Освен като солов артист, LP пише песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. Най-известната й песен "Lost On You" я изстрелва в топ класациите през 2015 г.. У нас певицата ще представи и новия си седми албум Love Lines, както и хитовете Lost On You, Muddy Waters, Girls Go Wild и Recovery.

Групата "Керана и Космонавтите" не за първи път излиза на сцената с големи звезди. През годините музикантите са пели заедно с Goran Bregovic, Ishtar, Black Eyed Peas, Dubioza kolektiv, S.A.R.S. Бандата се появи съвсем неочаквано през 2019 г., създадена от петима напълно непознати, без никакви планове и намерения, освен да се забавляват. Само няколко седмици след сформирането си обаче "Керана и Космонавтите" привличат огромен интерес към себе си с импровизираните си изпълнения. Популярността им бързо нараства и ги води до множество участия по концерти и фестивали в цялата страна, което трайно утвърждава присъствието им на българската сцена. Освен вокалистката Керана, в групата са още: Марио Николов (бас), Павел Видов (китара), Преслав Пеев (саксофон), Димитър Пенчев и Ивац Янков на барабани.

Групата има зад гърба си два студийни албума - "Урса Майнър" и "Октант", като работят и по нова музика. Носители са на наградите на BG Radio за "Дебют" през 2021 г. и "Група на годината" през 2023 г., както са и многократни носители на награди за некомерсиална музика.



