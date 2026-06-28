Георги Лозанов празнува 20 години брак с любимата си Галя

"Порцеланова" сватба празнува медийният експерт Георги Лозанов с любимата си Галя. Двамата са сключили брак преди 20 години, а днес той сподели милия спомен в социалните мрежи.

Венчавката им е била сутринта в работен ден в компанията само на най-близките роднини и кумовете им – Мария и Богдан Томалевски. "Изключителни хора – вече няма къде да срещнете такива, освен в разказите за тях, с живот, зареден с аристократизъм, талант и история. Богдан беше бохем от френски тип, а Мичето беше аскет. Той вечер сядаше на пианото, а тя тихо припяваше на немски. Жива картина от филм, който някой прожектира, без да чака да загаснат лампите", пише Лозанов във фейсбук.

Историята му продължава леко забавно - след венчавката младото семейство с гостите отишли на обяд в малка кръчма, където си поръчали ракия, червено вино и кюфтета. "Галя бързаше за работа и аз също бързах, макар да нямаше за какво. Просто има моменти, които не се случват в момента, а си ги пазиш за после. И това после си има име. Галя", пише още медийният експерт.