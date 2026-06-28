Театрална група „Артмосфера“ от Русе спечели Голямата награда на фестивала „Климент Михайлов"

Победителите в 29-ото издание на Националния ученически театрален фестивал „Климент Михайлов" бяха обявени днес на церемония във фоайето на Доходното здание. В продължение на пет дни в Русе се изиграха 16 спектакъла с над 180 участници от цялата страна.

Голямата награда за най-добър спектакъл спечели Театрална група „Артмосфера" при НУИ „В. Стоянов" – Русе за спектакъла „Почти щастие" на Ханох Левин, режисьор Евгения Явашева. Отличието връчи председателят на журито на фестивала - актрисата Албена Павлова.

В първа група Специалната награда на журито беше присъдена на представлението „Арабски приказки" на Детската театрална академия „Питър Пан" от Варна. Във втора група Специалната награда заслужи Ученическа театрална студия „Пирон" при СТ „Пирон" и РУ „А. Кънчев" в Русе, режисьор и сценограф – Венцислав Петков. Призът връчи заместник-кметът Борислав Рачев, който благодари на организаторите и пожела на учениците да не губят своя творчески плам, да бъдат смели и търсещи, да не спират да експериментират и да вярват в себе си.

Награди бяха присъдени в две възрастови групи – до 14 години и над 14 години, като и в двете групи бяха определени индивидуални награди за поддържаща и за главна мъжка и женска роля.

Русенските участници, които си тръгнаха с отличия от фестивала, са артистите от СУ „В. Левски", Драмклуб при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ", Работилница за театър „Мармалад" при сдружение „Блок 14", МТФ „Шесто чувство" при НУИ „В. Стоянов", Театрално студио „Маска" към Общинския младежки дом, Детска театрална работилничка „Сладурите" и Студио „Театър" към Общинския детски център за култура и изкуство.

В оценяването участваха и театроведът Крум Гергицов и актьорът от Държавния куклен театър – Русе Димитър Пишев, които също връчиха отличия на победителите.

За единадесета година Лайънс Клуб Русе „Сексагинта Приста" е генерален спонсор на наградния фонд на фестивала. От името на клуба награди връчиха д-р Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието в Русе, Мария Иванова и Евгения Петрова.

Водещи на церемонията бяха Десислава Николова и Марчело Петров, а за доброто настроение на гости и участници се погрижиха изпълнителите от квартет „Слънце", Екатерина Пенева и Марчело Петров, момичетата от класа по балет при Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов", 6-годишната Яна от група „Слънце", Гергана Ганчева от Студио „Театър" и солистките от Студио за поп и джаз пеене "Икономов" Милена Минчева и Михаела Барбукова.

Закриването беше белязано и от вълнуващ личен момент — след над десет години активно участие водещият Марчело Петров се сбогува с фестивала, удряйки прощалния звънец с думите: „Театърът е любов и съдба!"

Организатор на фестивала е Общинският детски център за култура и изкуство в Русе, с подкрепата на Община Русе, Общинско предприятие „Русе Арт" и Драматичен театър „Сава Огнянов".