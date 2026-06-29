Христо Пъдев официално с нова роля - съпруг в “най-прекрасната комедия” с Цвети (Обзор)

Над 100 гости се забавляваха с много музика и танци в гората край Панчарево

Обещавам да те обичам, да те уважавам и да бъда до теб в радост и в трудност, да те подкрепям, да бъда честен с теб, да се грижа за нас и никога да не забравям защо избрах именно теб. С този обет във вярност се врече обичаният актьор Христо Пъдев към любимата си Цветина Петрова. Двамата вдигнаха чудна сватба в гората край Панчаревското езеро и дадоха пример на над стотината си гости за любов и отдаденост един към друг.

“Тя е най-хармоничният човек, когото мога да намеря. Тя ме центрира. Тя ме събира. Ние буквално не се караме за нищо” - само преди няколко дни така Пъдев описа любимата си в подкаста на “24 часа” “НЕперфектните с Мила”. А на въпроса: Какъв жанр е бракът ви? Христо отговаря: Най-прекрасната комедия. “Може би трябва да кажа любовна комедия, но само комедия ме устройва повече”, допълва Цвети в специално интервю на двамата пред медията ни.

Кум на семейството стана актьорът Александър Хаджиангелов.

“Ако можеше светлината, силата и обичта, които струят от техните очи и сърца, да завладеят поне малка част от човечеството, тогава светът щеше да е много красив”, написа актрисата Дария Симеонова в социалните мрежи. Най-близките приятели на актьорското семейство - Весела Бабинова и Владимир Зомбори, не бяха техни кумове, а свидетели при подписването. В началото на юни Христо и Цвети пък кумуваха на тяхната сватба.

Сред гостите бяха и десетки колеги на актьорското семейство - Александър Кадиев и Ивелина Чоева, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева и Николаос Цитиридис, Стоян Радев... Събраха се и “татковците” от сериала - Филип Буков, Стоян Дойчев и Павел Иванов. Именно четиримата с Пъдев си партнираха заедно преди 5 години в комедийния сериал по Би Ти Ви и оттогава са близки приятели.

Специални гости бяха танцьори от фолклорния ансамбъл “Детелини”, а групата “Живи и здрави”, чийто вокалист е младият актьор Александър Кендеров, пя на живо.

