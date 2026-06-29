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Румяна Вълканов пред финала на каузата: най-модерно училище за умни лидери

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Румяна Вълканов със съпруга си проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

Тя е един от лидерите сред търговците на ток у нас. Ако я попитате за успеха, ще ви отговори, че вярва в силата на екипа. Румяна Вълканов и фирмата ѝ “Енерджи МТ” доказват това с устойчивия и разрастващ се бизнес. Ако попитате Румяна Вълканов за личния живот, ще ви отговори “Хармония!” и ще е честна, защото със съпруга ѝ проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов постигат това дори когато спорят.

Темата на нейното лято е “строителство”. 15 септември няма да е просто първият учебен ден, а финалът на каузата изграждане на високотехнологична сграда за две училища ­ начално “Архимед” и Първа частна математическа гимназия. Защото за фамилията Вълканов модерното образование е основата за лидерите, които утре ще променят не само бизнес средата, а и българите.

Желаем ѝ здраве и още успехи!

Румяна Вълканов със съпруга си проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

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