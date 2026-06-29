Хаос около визитата на принц Хари: Ще види ли крал Чарлз внуците си

Отдавна се знае от източници, близки до семейство Съсекс, че принц Хари ще посети Великобритания през юли за отброяването до провеждането на игрите „Инвиктус" през 2027 г. в Бирмингам.

Ще го придружи съпругата му Меган, разпространи преди няколко месеца екипът на Съсекс. По-късно в медиите се появиха и твърдения, че с тях ще бъдат и децата им – което би било първото посещение на цялото семейство във Великобритания от четири години насам, пише "Дейли мейл".

Според някои това може да се превърне в драматично помирение между баща и син, тъй като крал Чарлз най-накрая ще има възможност да види колко са пораснали внуците му, които живеят от другата страна на Атлантика.

Не е ясно обаче дали в Бъкингамския дворец гледат по същия начин на ситуацията. Търпението към семейство Съсекс и постоянната драма около тях отново е поставено на изпитание заради поредния ПР хаос, създаден от самите тях.

„В името на семейната хармония дворецът би бил напълно доволен от едно спокойно и дискретно посещение. Вместо това отново всичко се превърна в сапунена опера. Това вече омръзва", коментира източник, запознат със ситуацията.

По информация от двореца, предложението за ползване на кралска резиденция от страна на семейство Съсекс дори все още не е било прието, въпреки че до пристигането им остават броени дни.

Въпреки че болката от миналото не може да бъде заличена, Чарлз е прагматичен и няма да отхвърли възможността дискретно да се срещне с внуците си в името на семейния мир.

Последните събития обаче правят дори това все по-трудно

По-рано беше загатнато от страна на семейство Съсекс, че е настъпила „значителна промяна" по отношение на мерките за сигурност, което би направило посещението възможно.

Един източник дори предположи, че кралят може да се е намесил лично – твърдение, което незабавно беше отхвърлено от представители на кралските среди. Това озадачи дори най-опитните наблюдатели на британското кралско семейство.

Малцина са забравили гнева на принц Хари, след като миналата година загуби съдебната битка с британското Министерство на вътрешните работи относно решението на комисията Ravec от 2020 г. да му бъде отнета денонощната полицейска охрана, след като се отказа от кралските си задължения и се премести в Северна Америка.

Тогава той определи решението като „заговор на системата" и заяви, че не може да си представи как би се чувствал достатъчно сигурен, за да доведе семейството си отново във Великобритания.

След загубата на делото Хари отправи молба към вътрешния министър комисията Ravec отново да разгледа случая му. В началото на годината неговият екип уверяваше, че решение предстои скоро и че той е уверен в положителния изход. До събота обаче по въпроса цареше пълно мълчание.

Въпреки това, малко повече от седмица преди планираното посещение, PR машината на семейство Съсекс заработи на пълни обороти и в петък вечерта избрани медии получиха потвърждение, че цялото семейство ще пътува до Великобритания.

Всичко изглеждаше решено

По-малко от 24 часа по-късно обаче последва ново изявление от страна на семейство Съсекс – че принц Хари обмисля да остави съпругата и децата си в Калифорния, след като е разбрал, че комисията Ravec е отложила решението по случая му.

Вчера ITV цитира „високопоставени служители" от офиса на Съсекс, които говориха за многобройните заплахи срещу Хари и онлайн тормоза, на който е подложена Меган.

Отправени бяха и критики, че „знаменитости като Тейлър Суифт", които получават държавно финансирана охрана. Певицата действително беше охранявана от полицията в Лондон през 2024 г., след като беше осуетен терористичен атентат по време на едно от нейните участия.

„Плановете им да видят семейството си и да посетят благотворителни каузи, близки до сърцето на херцога, бяха провалени в последния момент. Хари разглежда всички възможности, за да доведе семейството си безопасно във Великобритания", зави източник.

Списание People междувременно съобщи, че семейството е на почивка в Европа. Според слуховете те са закупили имот в Португалия.

Крайният резултат е, че никой не знае какво всъщност ще се случи, а екипът на двореца отчаяно се опитва да разбере ситуацията.

Според източници от кралските среди цялата тази бъркотия е превърнала това, което можеше да бъде положителен ПР ход за семейство Съсекс, в истинско фиаско още преди те изобщо да са стъпили на британска земя.