Турист случайно срещна Кейт Мидълтън в планината: Тя е изключително вдъхновяваща

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Турист разкри изненадващия момент, в който е разговарял с принцесата на Уелс по време на изкачването ѝ на Бен Невис в рамките на предизвикателството „Трите върха", пише "Дейли Мейл".

Шокираният Джейки Люнг сподели, че е казал на Кейт, че е „толкова вдъхновяваща", а принцесата го поздравила за това, че е достигнал върха на най-високата планина във Великобритания.

Люнг разказва, че първоначално забелязал двама оператори, които се изкачвали нагоре по склона, като единият от тях подготвял камера, за да снима „много стройна жена турист". Скоро осъзнал, че това всъщност е бъдещата кралица.

„Останах безмълвен и дори не успях да я поздравя както трябва", признава той.

По думите му в този момент бил едновременно объркан и изключително развълнуван, но Кейт първа започнала разговора.

„Тя ме попита: „Здравей, добре ли си?". Отговорих: „Да, добре съм, просто чакам приятелите си." След това ме попита: „Успя ли да стигнеш до върха?" Аз ѝ казах: „Да, имахме късмет да се качим." Тя отвърна: „Браво!", а аз ѝ казах: „Благодаря! Вие сте толкова вдъхновяваща!" Кейт просто отвърна: „Благодаря!", разказва туристът.

Люнг допълва, че принцесата продължила нагоре с бързо темпо и изключителна решителност. По думите му малцина по маршрута са я разпознали.

През уикенда Кейт изкачи най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс – Бен Невис, Скафел Пайк и Сноудън – в рамките на 24 часа. Тя започна в събота вечерта.

Туристът отбелязва, че приятелите му дори не забелязали принцесата, когато минала покрай тях. Според него завършването на предизвикателството е „сериозен тест за издръжливост", а Кейт е показала „огромна сила и дух".

„Това беше епичен ден на Бен Невис. Най-дълбокото ми уважение към Нейно Кралско Височество за това невероятно изпитание на издръжливостта", добавя той.

Принцесата предприе тежкото изпитание, за да събере средства за благотворителна организация за борба с рака и да насочи вниманието към живота след поставянето на диагнозата.

Тя премина маршрута сама, като по пътя беше подпомагана от планинската спасителна служба. На финала я посрещнаха съпругът ѝ принц Уилям, децата им – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и родителите и брат ѝ.

Това е първият случай, в който член на британското кралско семейство успешно завършва предизвикателството „Трите върха".

Във видео, публикувано след края на прехода, Кейт разказва, че е срещнала „невероятни хора", живеещи с рак или преборили болестта.

„Много хора ме попитаха защо правя това предизвикателство и отчасти причината е лична. Изключително съм благодарна, че съм тук и че съм достатъчно силна, за да вървя по тези планини. Но още по-важно е да дам нещо в замяна и да призная невероятната работа, която се върши в цялата страна", казва принцесата.

В лично послание тя обяснява, че е предприела Националното предизвикателство „Трите върха" не само като физическо изпитание, но и като възможност да насочи вниманието към живота след диагнозата и да подкрепи болните.

Кейт, която беше диагностицирана с неуточнена форма на рак в началото на 2024 г. и премина курс на химиотерапия, обяви през януари 2025 г., че е в ремисия.

„Ракът не засяга само тялото. Той променя начина, по който мислиш и чувстваш, и оказва дълбоко влияние върху всеки аспект от живота. Знам това от личен опит", споделя принцесата на Уелс.