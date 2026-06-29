„От Катерина до Неапол" – роман за силните жени – тези, които градят живота с невидими нишки

КНИГАТА продължава с успешните, стойностни и значими български съвременни автори. След Иля Велчев и Лилия Илиева с новото лого на книжния пазар е романът „От Катерина до Неапол" от Весела Лулова Цалова.

Това е роман за силата на женския дух и за онези невидими нишки, които свързват миналото с бъдещето. Той е за жените, които се учат, късно и трудно, но истински, че не са длъжни да носят чуждата болка като своя съдба. „Пиша за тъмното в човека", обобщава в едно свое интервю Весела Лулова Цалова. Но новият й роман не е просто мрачна многопластова семейна сага, а апотеоз за жените, каквито историята рядко си позволява да ги признае: наранени, но силни, противоречиви, търсещи себе си отвъд ролите, които са им били наложени.

Съдбата тук не е външна сила. Тя е компулсия към повторение. С фигурата на Катерина се разгръщат болезнено познати истини – как женското тяло и живот могат да бъдат присвоени, омърсени и заключени в чужди решения. Това обаче не е история за покорството.

Различните поколения жени носят не само паметта за травмата, но и упоритата воля да я надживеят. Ружа е част от тази линия, ала истинският пробив идва с Вида, която отказва да бъде сведена до нечия съпруга, нечия любов или нечия загуба. Тя се разпада, събира се, създава, избира – отново и отново. Паралелната сюжетна линия разширява този жест на свобода до крайност. Връзката между Вида, Самуил и Зейна не търси оправдание, а съществува като акт на съгласие и автономия – любов, лишена от собственичество, в която никой не е нечий. Това е радикално, защото е честно.

А на финала: Неапол... не е пристан. Градът на илюзията, че човек може да избяга от себе си.