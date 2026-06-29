Звездно лято със Софийската опера

Тази година фестивалът ОПЕРА НА ПЛОЩАДА предлага неустоими изкушения за ценителите на музиката – три от най-изпълняваните италиански опера „Селска чест" и „Палячи" на 9, 10, 11, 15 и 17.07 и „Турандот" на 9.08. Това е изключителен финал на сезон изпълнен с триумфални успехи.

Пред храм-паметника „Св. Александър Невски" вече е изградена монументална сценична конструкция и режисьорът Пламен Карталов започна репетициите на новата изцяло адаптирана за сцената на площада версия на „Селска чест" и „Палячи", съвместна продукция с оперните театри в Модена, Пиаченца, Римини и София.

Франческо Роза ще дирижира „Селска чест" и „Палячи" на 9, 10 и 11.07, а Даниел Орен на 15 и 17.07, както и „Турандот" на 9.08.

За спектаклите са поканени световнопризнати оперни певци.

За първи път на софийска сцена ще пее Нино Мачаидзе, която наричат Анжелина Жоли на операта заради великолепната й атрактивна визия. Високо са оценени впечатляващите й сценични превъплъщения и изключителният й пищен глас. Тя ще бъде Неда в „Палячи" на 15 и 17 юли.

Четирима са тенорите, аплодирани на най-големите сцени, които ще бъдат в София. На 9 и 11.07 Винченцо Костанцо е поканен за ролята на Туриду в „Селска чест", а Амади Лага за Канио в първите три дати на „Палячи". Хорхе Де Леон ще бъде Туриду в „Селска чест" и Канио в „Палячи" на 15 и 17.07, както и Калаф във финалния фестивален спектакъл на „Турандот". Джузепе Инфантино ще е Бепе в „Палячи" на 15 и 17.07.

С коронните си роли се представят и двамата гостуващи баритони – Фабиан Велос – Тонио в „Палячи" на 9, 10 и 11.07 и Роман Бурденко – Алфио в „Селска чест" и Тонио в „Палячи" на 15 и 17.07.

Постановката на „Турандот" е посветена на 100 години от световната премиера на творбата в Миланската Скала и на 85 годишнината на Гена Димитрова. Екатерина Семенчук ще бъде Турандот. Своя дебют в България ще направи и Каролина Лопес Морено, „един от най-вълнуващите гласове в операта днес." Тя ще бъде Лиу.

След изключителните спектакли от Вагнеровия фестивал, които привлякоха многохилядна публика от страната и чужбина, водещите солисти на Софийската опера ще завършат този изключително успешен сезон с трите най-обичани заглавия.

В „Селска чест" участват Габриела Георгиева, Радостина Николаева и Гергана Русекова – Сантуца, Весела Янева – мама Лучия, Цвета Сарамбелиева и Ина Петрова - Лола, Костадин Андреев – Туриду, Веселин Михайлов – Алфио.

В „Палячи" Мила Михова и Станислава Момекова са Неда, Атанас Младенов – Силвио и Емил Павлов – Бепе.

В „Турандот" Светозар Рангелов е Тимур, Красимир Динев – Императорът, Атанас Младенов, Росен Ненчев, Даниел Острецов съответно Пинг, Панг, Понг и Веселин Михайлов – Мандарин.

Участват оркестърът и хорът на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова. В „Палячи" се включва детският радиохор с ръководител Венеция Караманова, а в „Турандот" детска вокално-театрална формация „Таласъмче" с ръководител Димитър Костанцалиев.

„Във всички времена площадът е бил най-важното място за всеки град. Още в Средновековието църквата изнася именно на площада традиционните си спектакли-мистерии, които са първите представления на синтетичния музикално-сценичен жанр, където публиката и изпълнителите се сливат в едно", определя решението да възстанови идеята за „Опера на площада" Пламен Карталов, директор на Софийската опера и режисьор на спектаклите.

Фестивалът продължава с мюзикъла „Мammа mia!" на 24, 25, 26, 27, 28.07, „Рилският пустинник" на 1.08 и завършва с „Турандот" на 9.08.