Иван Бърнев става военен пилот - какъвто бил баща му, в новия филм на Анри Кулев

В края на 60-те години в манастир се срещат двама пилоти, бивши врагове от войната - българският Стоян (Иван Бърнев) и американският Джон (Джон Ерик Бентли). Това е завръзката в новия игрален филм “Пилоти”, чиито снимки започнаха в понеделник сред естествените декори край село Владо Тричков до София. Лентата ще ни върне към драматичните бомбардировки над столицата през Втората световна война. Военната драма с режисьор Анри Кулев е вдъхновена от реални събития и спомените на летеца Стоян Стоянов.

Филмът от 115 минути ще преплете две времеви линии. Едната разказва за срещата в манастира, а втората се фокусира върху младите летци и пилотските им кабини по време на самите боеве, разказа Анри Кулев пред “24 часа”, след като обяви началото на снимките.

Иван Бърнев има почти генетична връзка с ролята, тъй като баща му е бил военен пилот. Сам разказа с какво вълнение е приел предложената му от Анри Кулев роля, защото филмът ще върне паметта за българските летци, които са били заличени и забравени от социалистическия режим.

Американският актьор Джон Ерик Бентли направи сравнение между двамата съперници. Докато българският летец носи съжалението на губещата страна, американският пилот също се завръща у дома като аутсайдер. САЩ са сред победителите, но в родината си той се сблъсква с расизма по време на борбата за граждански права.

Само ден продължиха снимките край Владо Тричков, тъй като днес екипът се пренася в манастир за следващите кадри, а след това заминава за Бургас, където ще са останалите снимачни дни. Лентата е с подкрепата на Националния филмов център, а неин продуцент е БНТ.