40 г. след първия Джулай вече го посрещат и на Искъра, и на лифт към Рила

Кулминацията на празника - култовото парче на “Юрая Хийп”, звучи в Камен бряг, Тутракан, Бургас и Варна

Изумителна гледка от борда на яхта или катамаран, и то в сърцето на язовир “Искър” - вече и това се предлага като начин за посрещане на изгрева в първия ден на юли.

Джулай морнинг - този български празник, който събира групи хора заедно на едно място, за да посрещнат първите лъчи на слънцето на 1 юли, и тази година стана добър повод мнозина да използват предприемаческия си нюх. Така едни предлагат двучасово плаване с катамаран из язовир “Искър”, с което хем да намерят бързо бягство от града, хем да не изменят на Джулая. Друг вариант е разходка с кабинков лифт близо до Благоевград за незабравимо изгревно преживяване над Пирин и Рила. Трети организират групово влизане в морето със сърфове и каяци без шумни празненства, давайки символично начало на поредното лято.

Всъщност именно на морския бряг - във Варна, преди 40 г. се ражда за първи път хипи празникът в знак на протест срещу комунистическата власт, която ограничава свободата на духа. И тогава, и сега най-важната част от ритуала ще е посрещането на юлското слънце с култовата песен на “Юрая Хийп” July Morning. Тя ще прозвучи и в Бургас, където е предвидена богата музикална програма. Акцент в нея ще е участието на Станислав Сланев - Стенли, който ще излезе на сцената на Централния плаж заедно със своята банда в нощта срещу 1 юли. Събитието ще е със свободен вход.

Сред музикалните гости там ще е и легендарният вокалист на Hardline и Axel Rudi Pell – Джони Джоели, който ще пее заедно с една от най-успешните български рокгрупи SEVI.

Камен бряг също няма да изневери на традицията и довечера в местността Огънчето от 22,30 ч започва традиционният рок концерт с вход свободен. Хедлайнер ще е бившият вокалист на Journey Джеф Скот Сото.

Музикалната програма за Джулая в Тутракан ще е в местността Лодкостоянка. Започва още в 20,30 ч и ще продължи цели 8 часа. Там ще пеят и свирят “Квак Квинта”, Стилърс, Санеца, Васко Кръпката, “Абстракт”, “Графит”. Кулминацията ще е в 5 часа, когато на сцената ще се качат Б.Т.Р. и Джони Джоели.

Варна - градът, от който тръгва традицията, посреща Джулая с техпарти на Крайбрежната алея. То започва довечера в 23 ч, като хедлайнер е световноизвестният италиански диджей и продуцент Стефано Ноферини.

Изгревът утре на морето ще е в 5,30 ч, а в София - в 5,52 ч. Първият ден на юли ще е дълъг 15 часа и 16 минути.

