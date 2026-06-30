Бургаският духов оркестър: цяло лято "Пея под дъжда" до Казиното

И това лято Бургаският духов оркестър ще радва жителите и гостите на морския град с поредица от концерти на открито. Любимият на поколения състав ще представи богата музикална програма от популярни български и световни произведения, които ще звучат под звездите в различни точки на града - до Казиното, до театъра или на друга локация.

Оркестърът е сред утвърдените културни символи на града и повече от десетилетия поддържа традицията на летните музикални вечери. В репертоара на състава присъстват произведения от класическата и филмовата музика, джаз стандарти, маршове и популярни мелодии, поднесени по достъпен и атрактивен начин за широката публика - "Пея под дъжда" на Джийн Кели, произведения на Луис Армстронг и др.

Под диригентството на Анастас Камиларов музикантите продължават да развиват активна концертна дейност и да обогатяват културния календар на Бургас. Летните концерти са чудесна възможност жителите и туристите да се насладят на качествена музика в приятната морска атмосфера на града.

Очаква се и тази година музикалните вечери на Бургаския духов оркестър да привлекат многобройна публика и да се превърнат в едно от предпочитаните културни събития през летния сезон.