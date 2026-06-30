Американските модерни метъли Breaking Benjamin сбъднаха мечтата на хиляди младежи в София

Щастливи млади хора, които знаят всички песни наизуст, много настроение, перфектен звук и обещание за завръщане. В понеделник американските модерни метъли Breaking Benjamin сбъднаха мечтата на хиляди, които очакваха първото им посещение у нас. И дадоха старт на първия ден от рок маратона в столичната "Арена 8888", където днес ще свирят великаните Foreigner, а в сряда там излизат легендите Duran Duran.

Сравнително младата банда Palaye Royale откри концерта ударно. Музикантите се чувстваха удобно в България, защото това беше третото им гостуване у нас. Вокалистът Ремингтън Лийт и останалите от бандата не спряха нито за миг по време на шоуто, а публиката ги посрещна като хедлайнери. Енергичният модерен рок на американците впечатли дори и тези, които ги гледаха за първи път. В кулминацията на шоуто им Ремингтън Лийт пусна надуваема лодка, качи се на нея и заплува в морето от хора. Снимка: Юлиан Савчев

Ексцентричните и диви Palaye Royale загряха публиката добре за шоуто на Breaking Benjamin. Точно по график лидерът Бенджамин Бърнли удари първите акорди на I Will Not Bow от 2009 г. Изпълниха цели 6 парчета от албума Phobia, с който пробиха на голямата сцена през 2006 г., а целият сет беше от 18 парчета. През цялото време на сцената с музикантите беше и 14-годишният син на Бенджамин. Снимка: Юлиан Савчев

Лидерът на бандата показа и отношение към публиката като разказа между парчетата за прословутия си страх от летене. Шеговито попита какво е nameday, защото в САЩ си нямали такъв, а само bithday. Със сигурност организаторите на концерта го бяха подготвили, че ще групата ще свири на Петровден, на който празнуват много българи. След последното парче The Diary of Jane групата развя българското знаме и напусна сцената доволни и с обещание, че скоро ще се върнат. Така предадоха щафетата на Foreigner, които излизат точно в 20 ч. на същата сцена.