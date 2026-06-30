Лили Иванова става "Офицер" на Франция

Връчват на примата Орден за изкуство и култура,
присъден ѝ от министъра на културата Катрин Пегар
Месец след като плени парижката зала “Олимпия” с концерта си навръх 24 май Лили Иванова получи вниманието на цяла Франция. Примата на българската естрада ще бъде удостоена с френския Орден за изкуство и култура, степен “Офицер”, присъден ѝ с указ на министъра на културата Катрин Пегар.
За оказаната ѝ висока чест българската изпълнителка научава от официално писмо, пратено ѝ от Н. Пр. Мари Дюмулен - извънреден и пълномощен посланик на Франция у нас, на 29 юни.
“За мен е изключителна чест”, написа Лили Иванова в профила си във фейсбук, където публикува писмото и изказа дълбоката си благодарност и на френския министър на културата, и на посланичката, и на френската държава за уважението, отношението и номинирането ѝ за носител на престижната награда.
“Това отличие е признание за Вашата изключителна кариера и за отпечатъка, който оставяте от десетилетия насам върху българската песен и култура.
С вашия незабравим глас и като любима фигура на няколко поколения вие олицетворявате с рядка постоянност високите художествени стандарти и верността към публиката”, пише Н. Пр. Мари Дюмулен до Лили Иванова.
По думите на посланичката орденът за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. “Приемайки Ви сред своите “Офицери”, Франция отдава почит на Вашия талант и признава забележителния Ви принос към културния диалог, към който нашите две страни са толкова привързани”, се казва още в писмото.
“За мен ще бъде голяма чест да Ви връча в най-скоро време знаците на това отличие”, пише посланичката и се надява в най-скоро време заедно да определят датата.
Впрочем Лили Иванова е офицер и към Българската армия. През 2009 г. тя получи почетно офицерско звание на медицинските служби към Българската армия и офицерски кортик. Отличието ѝ бе връчено от тогавашния министър на отбраната Николай Цонев за особените ѝ заслуги като посланик на мира, който изгражда позитивния имидж на България.
Само преди няколко месеца - през декември миналата година, цар Симеон удостои примата с династическия орден “Св. Александър”, Дамски кръст, I степен за нейните изключителни заслуги към българската култура. (24часа)