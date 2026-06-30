Лили Иванова става "Офицер" на Франция

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Връчват на примата Орден за изкуство и култура,

присъден ѝ от министъра на културата Катрин Пегар

Месец след като плени парижката зала “Олимпия” с концерта си навръх 24 май Лили Иванова получи вниманието на цяла Франция. Примата на българската естрада ще бъде удостоена с френския Орден за изкуство и култура, степен “Офицер”, присъден ѝ с указ на министъра на културата Катрин Пегар.

За оказаната ѝ висока чест българската изпълнителка научава от официално писмо, пратено ѝ от Н. Пр. Мари Дюмулен - извънреден и пълномощен посланик на Франция у нас, на 29 юни.

“За мен е изключителна чест”, написа Лили Иванова в профила си във фейсбук, където публикува писмото и изказа дълбоката си благодарност и на френския министър на културата, и на посланичката, и на френската държава за уважението, отношението и номинирането ѝ за носител на престижната награда.

“Това отличие е признание за Вашата изключителна кариера и за отпечатъка, който оставяте от десетилетия насам върху българската песен и култура.

С вашия незабравим глас и като любима фигура на няколко поколения вие олицетворявате с рядка постоянност високите художествени стандарти и верността към публиката”, пише Н. Пр. Мари Дюмулен до Лили Иванова.

По думите на посланичката орденът за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. “Приемайки Ви сред своите “Офицери”, Франция отдава почит на Вашия талант и признава забележителния Ви принос към културния диалог, към който нашите две страни са толкова привързани”, се казва още в писмото.

Факсимиле на писмото до примата, което тя показа в профила си във фейсбук.

“За мен ще бъде голяма чест да Ви връча в най-скоро време знаците на това отличие”, пише посланичката и се надява в най-скоро време заедно да определят датата.

Впрочем Лили Иванова е офицер и към Българската армия. През 2009 г. тя получи почетно офицерско звание на медицинските служби към Българската армия и офицерски кортик. Отличието ѝ бе връчено от тогавашния министър на отбраната Николай Цонев за особените ѝ заслуги като посланик на мира, който изгражда позитивния имидж на България.

Само преди няколко месеца - през декември миналата година, цар Симеон удостои примата с династическия орден “Св. Александър”, Дамски кръст, I степен за нейните изключителни заслуги към българската култура. (24часа)