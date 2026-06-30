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Лия Петрова стана музикант на годината

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Лия Петрова получи престижното отличие в понеделник вечерта. СНИМКА: БНР

Цигуларката Лия Петрова взе отличието "Музикант на годината 2025". Наградите в 35-ото издание на националната анкета, организирана от предаването "Алегро виваче" на БНР, бяха връчени на церемония в Националната музикална академия под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Светлин Русев получи отличието "Музикален проект на годината" от генералния директор на БНР Милен Митев.

Лия Петрова получи престижното отличие в понеделник вечерта. СНИМКА: БНР

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