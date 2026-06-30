Лия Петрова стана музикант на годината

Цигуларката Лия Петрова взе отличието "Музикант на годината 2025". Наградите в 35-ото издание на националната анкета, организирана от предаването "Алегро виваче" на БНР, бяха връчени на церемония в Националната музикална академия под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Светлин Русев получи отличието "Музикален проект на годината" от генералния директор на БНР Милен Митев.