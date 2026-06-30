Обсъждат премахването на името на бившия принц Андрю от арктическо плато

Андрю Уиндзор е изправен пред риск да загуби една от последните обществени почести, които все още носят неговото име, съобщава RadarOnline.com. Властите в Нова Зеландия обсъждат дали отдалечено плато в Антарктида, кръстено на бившия херцог на Йорк, да бъде преименувано на фона на продължаващите спорове около репутацията му.

Дискусията започва, след като гражданин подава официално запитване дали е уместно името на принц Андрю да остане върху картите. В отговор държавни служители разглеждат възможните процедури за промяна на наименованието, включително дали за подобна стъпка би било необходимо съгласието на Бъкингамския дворец.

Става въпрос за плато с височина около 7300 метра в антарктическия масив "Кралица Елизабет", което носи името на Андрю. То се намира в близост до географски обекти, кръстени на крал Чарлз III и принцеса Ан, което допълнително подхранва дебата дали неговото име все още има място сред подобни кралски наименования.

Документи, публикувани по Закона за официалната информация на Нова Зеландия, показват, че първоначално е било обсъждано платото да бъде преименувано на друг член на британското кралско семейство. Идеята обаче е отпаднала, а вниманието се е насочило към два варианта – мястото да получи изцяло ново име или настоящото наименование просто да бъде премахнато.

Източник, запознат с дискусиите, коментира, че това, което някога е изглеждало като обичайно кралско признание, днес се възприема по съвсем различен начин. Според него сред част от длъжностните лица се налага мнението, че подобни географски почести трябва да бъдат свързани с личности, чиято обществена репутация не е сериозно накърнена.

"Все още няма окончателно решение, но самият факт, че темата се обсъжда, показва колко силно се е променило общественото отношение към Андрю. Допреди няколко години подобна идея би изглеждала почти немислима", допълва същият източник.

Друг източник отбелязва, че принц Андрю постепенно губи и останалите символични признания, свързани с името му. По думите му това се отнася както до военните му титли и патронажи, така и до географските обекти, носещи неговото име.

"За човек, който десетилетия наред беше сред най-видимите членове на кралското семейство, това представлява огромна промяна. Вече въпросът не е дали ще се върне към публичните си задължения, а дали съществуващите почести, свързани с него, ще бъдат запазени", посочва източникът.

Очаква се Комитетът за наименуване на обекти в Антарктика да разгледа случая отново по-късно тази година, въпреки че засега не е отправена официална препоръка за промяна.

Дебатът идва на фона на дългогодишните скандали около принц Андрю. Репутацията му беше сериозно накърнена заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Андрю многократно е отричал обвиненията срещу него и не е осъждан по дела, свързани със случая. През последните години обаче той беше лишен от редица кралски титли и обществени функции и почти не участва в официалния живот на британската монархия.

Макар въпросът за антарктическото плато да изглежда предимно символичен, експерти отбелязват, че подобни географски наименования имат важно значение за институции, които разчитат на традициите, историческата приемственост и общественото доверие.