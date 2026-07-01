Обраха вилата на Андреа Бочели във Форте дей Марми

Щетите са за 500 000 евро

Вилата на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели във ваканционния курорт Форте дей Марми стана мишена на обир, при който по първоначални оценки са откраднати ценности за около 500 000 евро.

По време на кражбата изпълнителят не е бил в имението, тъй като през летния сезон отдава имота под наем на заможни туристи. По това време във вилата е почивало американско семейство, което е било навън на вечеря, когато крадците са проникнали в къщата, пише lasicilia.it.

Според разследващите обирът е извършен между 21:00 часа и полунощ. Апашите са действали бързо и целенасочено, като са претърсили помещенията и са задигнали скъпи бижута, луксозни часовници, дизайнерски чанти и пари в брой. Общата стойност на плячката се оценява на около половин милион евро.

Разследването сочи, че извършителите вероятно са познавали добре имота и навиците на временните му обитатели, което поражда съмнения, че акцията е била внимателно планирана, макар засега това да не е официално потвърдено.

Първоначалният оглед е установил и сериозен пропуск в сигурността – алармената система на вилата не е била активирана по време на обира, което вероятно е улеснило действията на престъпниците. По случая работят карабинерите, които анализират записи от камерите за видеонаблюдение в района и проверяват дали имотът е бил наблюдаван предварително.

Това не е първият подобен инцидент, свързан със семейство Бочели. Още през 2018 г. друга тяхна вила във Форте дей Марми беше обект на опит за взлом, осуетен от охраната, а през 2022 г. крадци посегнаха и на друг техен необитаем имот в района. Макар разследващите да не свързват директно отделните случаи, те отбелязват, че луксозните имоти по крайбрежието на Версилия все по-често попадат в полезрението на организирани престъпни групи, специализирани в кражби на лесно преносими и скъпи вещи.

Кметът на Форте дей Марми Бруно Мурци заяви, че общината вече е предприела редица мерки за сигурност – назначени са допълнителни полицаи, частни охранителни патрули обикалят курорта, а на територията му работят около 140 камери за видеонаблюдение, като предстои монтирането на още. Въпреки това той призна, че усилията очевидно не са достатъчни, и призова собствениците на луксозни имоти и жилища, отдавани под наем, винаги да използват наличните системи за охрана, за да не се превръщат в лесна мишена за престъпниците.