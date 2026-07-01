Служители на НДК искат обществено обсъждане за състоянието на дружеството

Служители на НДК поискаха обществено обсъждане за състоянието на дружеството. Това стана ясно от тяхно отворено писмо. В него служителите на дружеството изразяват своята позиция относно основните предизвикателства, пред които е изправена институцията. Те подчертават необходимостта от ясно дефиниране на ролята, статута и бъдещото развитие на НДК в контекста на неговата двойна функция – културна и търговска. Целта на изложените проблеми е да се постигне по-широка обществена яснота и дългосрочна стабилност в управлението на дружеството, пишат те.

Ето какво гласи тяхното писмо:

Вследствие на честите промени в ръководството на НДК, колективът на дружеството смята, че е необходимо да се поставят най-важните според нас проблеми, които ще стоят пред всеки следващ Съвет на директорите. Искаме тези проблеми да станат всеобщо известни, за да се прекратят всякакви спекулации относно състоянието на дружеството, неговата ефективност и поставените пред него цели.

Най- сериозното неразбиране относно същността на дружеството е, че то е културна институция. Ние имаме статут на обикновено търговско дружество, но от нас се очаква и да произвеждаме и културен продукт. Това е и причината за първото противоречие: Съветът на директорите какво трябва да даде - бизнес план или културна програма? Ако даде и двете, кое има по-голяма тежест за състоянието на дружеството? От друга страна, дружеството не получава държавно финансиране за осъществяване на културната си дейност. Никакво.

Когато основния капитал на едно дружество е недвижимата му собственост, как се преодолява амортизацията на основния капитал, когато най-големите инвестиции, които дружеството може да си позволи, са ремонти и поддръжка на сградата и системите. Натрупана счетоводна загуба от амортизации в размер на около 48 милиона евро се трупа след смяната на статута на НДК през 2011 г., когато се преструктурира в търговско дружество. Не е възможно тази загуба от амортизации да бъде покривана от търговската дейност дори при максимална ангажираност на залите. Трябва да се отбележи и друго важно нещо - системите са на 45 години, без никаква модернизация или основна подмяна.

Само за информация, водопроводи, частично закърпени с неработещи вентили и кранове, отопление с абонатни станции и отоплителна мрежа, които не позволяват никакъв контрол на разходите и качество на подаваната услуга, пожароизвестяване на фирма, която отдавна го е спряла от производство и системата е пред разпад, което би предизвикало затваряне на сградата. Липсата на политическо решение по отношение и на енергийната ефективност е друг казус, който може да доведе до затваряне на сградата, според приетите решения на европейско и национално ниво.

Работещите в дружеството около 300 служители полагат всички усилия да се осигури работният процес, като работата е 24/7. Поради огромните разходи по обезпечаване на сградата, която е 123 000 квадратни метра – електро енергия, топлофикация, местни данъци и такси, отново въпрос на политическа воля и решение, дружеството едва успява да оцелява и да не трупа и оперативна загуба. А средната заплата е под нивото на средната за страната, да не говорим за София.

Сложността на работния процес, необятността на сградата и нейните особености изискват дълъг период на адаптация на всеки нов служител, независимо от неговите чисто професионални компетентност и ниво в йерархията на дружеството. Това важи с още по-голяма сила за ръководителите на дружеството от които се изисква, познаване в детайли на работния процес и сградата, за да могат да взимат компетентни решения, които поне да не са във вреда на дружеството. Честите промени в ръководството на дружеството, по политически или други причини, допълнително влошават неговото състояние.

Предлагаме да се състои обществено обсъждане за състоянието и статута на дружеството, така че то да има перспектива за развитие в бъдеще, която да е дългосрочна и приета с консенсус от всички заинтересовани страни, за да не бъде променяна и да даде стабилност и предсказуемост на работата.

Надяваме се, че колективът на „Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД ще бъде включен в едно такова бъдещо обсъждане, за да се гарантира ефективността на бъдещите мерки.

С уважение,

Служители на „Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД

В началото на месеца културният министър Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява. Милошев заяви, че фирмата е на загуба от близо 49 млн. евро и спрямо 2024 г., сумата за 2025-а се е увеличила с 502%.

Той уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 членове, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 г., и се утрояват спрямо 2023 г. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 г. възлизат на близо 104 000 евро, за 2024 г. - близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025 г. е близо 200 681 евро, което означава, че месечното и възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни министърът.

На 25 юни Милошев, обяви, че директорът на НДК Андрияна Татарова е махната от поста. Това стана по време на заседание на ресорната комисия в парламента.

"До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството", обяви Милошев. Но бе категоричен, че това не я освобождава от отговорност.

Възнагражденията на членовете на УС ще се преизчисляват на 3 месеца, спрямо постигнатите резултати, заяви културният министър. Той възложил на главния счетоводител на НДК да направи изчисления за определяне на заплатите, изплатени без правно основание.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди глобата от 5000 лева, наложена на изпълнителния директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова за конфликт на интереси.

Според решението на съда нарушението е извършено, след като Татарова е сключила договор за наем на зала в НДК със сина си. Магистратите приемат, че с подписването на този договор е налице частен интерес, който е в противоречие със задълженията и като лице, заемащо публична длъжност.

Освен наложената глоба, съдът постановява да бъдат отнети и 476 лева, представляващи дневното възнаграждение на Татарова за 28 май 2024 г. – датата, на която е подписан спорният договор. Тя е осъдена също така да заплати и съдебните разноски по делото в размер на 102 евро.

Татарова беше назначена за изпълнителен директор през февруари 2024 г., когато Министерството на културата се управляваше от Кръстю Кръстев в кабинета "Денков/Габриел