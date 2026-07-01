Старозагорската опера открива летния си сезон на Античния форум тази вечер с "Есмералда - Парижката Света Богородица"

На 16 и 17 юли е българската премиера на бродуеския хит "Суини Тод"

На 1 юли от 21 часа Държавната опера в Стара Загора започва традиционния летен сезон на открито на сцената на Античния форум "Августа Траяна" – пространство, утвърдило се като една от най-привлекателните и разпознаваеми летни сцени в България. Началото Като начало са предвидени две спектакълни вечери – на 1 и 2 юли, когато операта ще представи грандиозната рок опера "Есмералда – Парижката Света Богородица" по романа на Виктор Юго и музика на Рикардо Кочанте. В ролята на красивата Есмералда публиката ще види обичаната поп звезда Михаела Филева.

Под звездното небе на Стара Загора зрителите ще се потопят в една от най-вълнуващите истории за любов, саможертва, страст и човечност – историята на Квазимодо и неговата невъзможна любов към красивата Есмералда.

Автор на впечатляващата музика е Рикардо Кочанте, вдъхновен от безсмъртния роман "Парижката Света Богородица" на Виктор Юго. Либретото е дело на Люк Пламондон, а оркестрацията за голям симфоничен оркестър и рок група е създадена от Людмил Горчев.

След премиерата си в Париж през 1998 година мюзикълът "Парижката Света Богородица" предизвиква истинска сензация. Само година по-късно спектакълът намира място в Книгата на рекордите на Гинес заради огромния обществен интерес и рекордните продажби на билети.

Постановъчният екип на спектакъла събира изявени творци. Диригент е Владимир Бошнаков, режисьор – Виолета Горчева, сценографията и костюмите са на Денис Иванов, хореографията – на световноизвестния Марио Пиаца.

През юли на Античния форум предстои и първото представяне на българска сцена на бродуейския хит "Суини Тод", постановка на Софийски музикален театър със съдействието на Държавната опера в Стара Загора. Представленията са на 16 и 17 юли също от 21 часа. Снимка: Старозагорска опера

Специалисти казват, че това е едно от най-знаковите произведения в световния музикален театър. Създаден от Стивън Сондхайм, спектакълът разказва мрачната и завладяваща история на бръснаря Суини Тод, чиято жажда за справедливост постепенно прераства в обсебваща страст към отмъщението. Съчетавайки драматургична дълбочина, впечатляваща музика и силни персонажи, произведението продължава да вълнува публиката по целия свят.

"Суини Тод" не е история за миналото. Това е история за общество, в което властта се упражнява без морал, в което човешките съдби могат да бъдат пречупени от чужди интереси, а справедливостта често изглежда недостижима. Свят, в който хората живеят рамо до рамо, но все по-трудно се виждат един друг.

В центъра на тази история стои човек, който е изгубил всичко – семейството си, бъдещето си, вярата си в справедливостта. Но големият въпрос на произведението не е какво са му причинили другите. Големият въпрос е какво се случва с него самия след това.

Какво се случва с човека, когато болката се превърне в негова идентичност? Когато желанието за справедливост постепенно бъде заменено от желание за възмездие? Когато престане да вижда хора и започне да вижда единствено виновници?

Тези въпроси звучат болезнено съвременно.

Днес живеем във време на постоянен обществен гняв. Време на разделения, обвинения и крайни позиции. Все по-често сме готови да осъдим, преди да разберем. Да отхвърлим, преди да изслушаме. Да търсим виновни, вместо решения.

Затова "Суини Тод" е повече от мюзикъл. Това е предупреждение. Напомняне колко лесно човек може да бъде погълнат от собствената си болка и колко разрушителна може да стане жаждата за възмездие, когато остане без граници.

Тази история има място на сцената днес. Не заради сензацията. Не заради мрака. Не заради легендата. А защото ни кара да се вгледаме в себе си. Да се запитаме къде минава границата между справедливостта и отмъщението. Между паметта и обсебването. Между човека, който е бил наранен, и човека, в когото може да се превърне.

Режисьор на постановката е Петър Одажиев, ще дирижира Светослав Лазаров. В ролята на Суини Тод ще се превъплати Цвети Пеняшки, една от изпълнителките на мисис Ловет е певицата Керана.

Спектакълът е реализиран с финансовата подкрепа на Националния фонд "Култура". Той ще има своите премиери още в Пловдив и в София - на 19 август в пловдивския Античен театър и на 23 ноември в зала 1 на столичния НДК.