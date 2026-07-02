Най-влиятелните футболни съпруги

От старта на Мондиал 2026 най-голям е интересът към гаджето на Мбапе - испанската актриса Естер Експосито

Някога продавачка в "Гучи", днес Джорджина на Роналдо е с над 72 млн. последователи. След нея най-харесвани са красивата Бруна на Неймар и Антонела на Меси

Докато цял свят следи футболния екшън на Мондиал 2026, извън терена тихо се провежда друго състезание. Дори най-добрите и прочути играчи понякога потъват в сенките на своите по-красиви половинки. Най-влиятелните съпруги и приятелки на известни футболисти са се превърнали в самостоятелни марки.

Те са WAGs - съкращение от wives and girlfriends (съпруги и приятелки), на известни футболисти. Терминът става популярен по време на световното първенство от 2006-а, преди точно двайсет години, когато Виктория Бекъм, Шерил Коул, Алекс Къран и техните заможни сънароднички превзеха Баден-Баден по време на турнира. Тогава популярността им се отразява в интереса на таблоидите и модните списания към тях, но днес влиянието може да се измери мигновено чрез последователи, трафик от търсене, нива на ангажираност и вирусни тенденции.

Проучване на Classic Football Shirts анализира последователите в инстаграм, търсенето в гугъл, активността в TikTok и годишния растеж, за да определи кои известни половинки се радват на най-голямо внимание от началото на световното първенство в САЩ.

Резултатите са поразителни, защото много от дамите, близо до върха в класацията, са изградили аудитории, които съперничат на големи артисти, модни фигури и инфлуенсъри. Сами по себе си те са икони.

От всички футболни любими най-голям е интересът към испанската актриса Естер Експосито, като нейната оценка за влияние е 89.0. Тя е жената до френската суперзвезда Килиан Мбапе и се гордее с 24,1 милиона последователи в инстаграм, 299 000 средномесечни търсения в TikTok и 72% увеличение на интереса към търсенето в гугъл преди турнира.

Естер Експосито е жената до френската суперзвезда Килиан Мбапе.

Експосито започва кариерата си с театър още като тийнейджър. Сдобива се с международна слава с роля в сериала Elite на Netflix. За актрисата следват много други успешни превъплъщения в киното и телевизията, като се превръща и в едно от любимите лица на луксозните модни среди.

С Мбапе пазят личния си живот сравнително дискретен и рядко говорят публично за връзката си. Именно тази сдържаност прави отношенията им още по-интересни за медиите и феновете.

Веднага зад Естер на второ място (с 84.0 оценка) се нарежда Джорджина Родригес, дългогодишната партньорка на Кристиано Роналдо.

Но за нейните почитатели да е подгласничка, не ѝ отива, защото тя е кралица за милиони. Затова и Родригес води в класацията по чист обхват. Нейните зашеметяващи 72,2 милиона последователи в инстаграм засенчват всяко друго име в списъка.

Тя е лице на международни кампании, появява се на кориците на Vogue, Harper's Bazaar и Elle, участва в Седмиците на модата и често задава тенденции с визиите си. Преди да стане известна, Джорджина работи като продавачка в бутик на “Гучи” в Мадрид. На фона на луксозния си начин на живот тя често подчертава, че най-важната ѝ роля е тази на майка.

Трета по влияние е Бруна Бианкарди, красивата партньорка на Неймар (оценка 80,6). Връзката на двамата е на вълни, но въпреки възходите и паденията сега те очакват трето дете.

Бруна Бианкарди не се смята за "съпруга трофей" и настоява, че поддържа пълна финансова независимост от Неймар.

Първата им дъщеря Мейви се ражда през 2023 г., като само след месец по-късно родителите ѝ се разделят. Помиряват се през 2024 г., а през юли 2025 г. втората им дъщеря, Мел, се присъединява към семейството.

Футболната звезда има още две други деца от свои бивши приятелки - син Дави Лука и дъщеря Хелена. Този юни стана ясно, че Неймар и Бианкарди очакват още едно момиче.

Темпераментната Бруна не се смята за “съпруга трофей” и настоява, че поддържа пълна финансова независимост от Неймар и плаща сама сметките си.

Една от любимите футболни съпруги е жената на Лионел Меси, Антонела Рокуцо, която се класира на четвърто място (оценка 76,0). Това, което прави влиянието на Рокуцо уникално, е как тя успява да поддържа сравнително сдържан публичен имидж, въпреки че живее в центъра на най-голямото футболно съперничество от години - Меси-Роналдо.

Антонела Рокуцо, жената на Меси, успява да поддържа сравнително сдържан публичен имидж.

Тази репутация е демонстрирана наскоро, когато съпругата на Меси общува с Джорджина в социалните мрежи. След като половинката на Роналдо публикува видеоклип на дъщеря си Алана Мартина, която пее, Рокуцо остави емоджи със сърце в коментарите. Жестът разтопи сърцата на феновете, които оцениха топлината между семействата, които иначе са смятани за враждуващи лагери.

Класацията на Classic Football Shirts разкрива и няколко изгряващи звезди.

Норвежкият модел Изабел Хаугсенг Йохансен, половинка на Ерлинг Холанд, е пета в общото класиране с резултат 73,5. Въпреки че има само 197 000 последователи в инстаграм, общественият интерес към Йохансен продължава да се ускорява.

Ерлинг Холанд и норвежкият модел Изабел Хаугсенг Йохансен се радват на хармонична любов.

Нападателят на “Манчестър Сити” и дългогодишната му партньорка се запознават още като деца - играят за един и същ футболен клуб в норвежкия град Брюне. Започват връзката си около 2021 г. и посрещат първото си дете през 2024 г. Когато не са в режим на световно първенство, те се стремят да не се натрапват.

“Играем Minecraft заедно. Строим къщи и всичко останало. Или се прибираме в Брюне и поръчваме кебапчета”, споделя Холанд миналата година.

Годеницата на футболиста Букайо Сака - Толами Бенсън, се класира на седмо място с резултат 69,2. Тя събира погледите с безпогрешните си модни избори на големи мачове.

Толами Бенсън, половинката на Букайо Сака, се утвърждава като модна икона с визиите си за големите мачове.

Популярността ѝ расте заедно с възхода на Сака като една от най-големите футболни звезди на Англия.

25-годишната Бенсън е изградила кариера далеч от футболните светлини. Тя е учила връзки с обществеността и медии, като се твърди, че работи в областта на медийното планиране и комуникациите.

Толами и Букайо обявиха годежа си през ноември 2025 г., споделяйки серия от черно-бели снимки в инстаграм. Многобройни източници сочат, че звездата на “Арсенал” е планирала частно предложение за брак в луксозен лондонски хотел, след като с избраницата му са били заедно около пет години.

Челната осмица се допълва от Даниела Мачадо, партньорка на Жоао Кансело. Мачадо отчита 136% увеличение на ръста на търсенето, което подчертава колко бързо може да се измести вниманието по време на голям международен турнир. Даниела е родена в Португалия. Запознава се с Кансело около 2017 г., когато той играе в Италия. През 2021 г. той пада на едно коляно пред нея и задава важния въпрос по време на романтична ваканция на Малдивите. Двойката е смятана за една от най-стабилните в света на футбола. Имат и дъщеря на име Алисия.

Макар и да нямат челни позиции точно в тази класация, още няколко дами също се радват на безспорен интерес.

Английските медии например определят като “новата кралица на WAGs” Меган Пикфорд - съпруга на английския вратар Джордан Пикфорд. Двамата са заедно още от училище. Женят се през 2020 г. и имат три деца. Тя работи предимно като инфлуенсър в социалните мрежи, като се фокусира върху мода, луксозни пътувания и семейството си.

Друга популярна футболна съпруга е Мая Линдельоф, която е жената до шведския футболист Виктор Линдельоф. Тя е инфлуенсър, предприемач, основател на моден бранд и посланик на УНИЦЕФ за Швеция. Мая и Виктор също са заедно от тийнейджъри, а днес са родители и на трима сина.

Друга детска любов, която и днес остава неразрушима и вдъхновяваща, е тази между Кейт Гудланд и известния нападател Хари Кейн. Двамата са родители на четири деца.

Кейт е известна с по-скромния си публичен образ, но неизменно е сред най-уважаваните партньорки на английските национали. Тя също така използва дипломата си по спортна психология, за да работи като квалифициран фитнес инструктор във Великобритания.

С тези дами не се изчерпва групата на обаятелните футболни половинки, но те най-осезаемо блестят в светлините на прожекторите и отклоняват погледите от постиженията на мъжете си на терена.

Защото в епоха, в която вниманието се е превърнало в собствена валута, много от най-влиятелните фигури във футбола вече не носят екипи и не ритат топка.