"Българе" представя "Под игото" в "Нощ в миналото" в Етъра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Второто издание на интерактивното културно преживяване „Нощ в миналото" ще се състои на 3 и 4 юли в Регионалния етнографски музей на открито „Етър" в Габрово, съобщиха от пресцентъра на Националния фолклорен ансамбъл „Българе".

Събитието е авторска продукция на Националния фолклорен ансамбъл „Българе", а негов партньор и домакин е музей „Етър". В продължение на шест часа музейният комплекс ще бъде превърнат в сцена с над 25 интерактивни пространства, разположени на територия от 20 декара. В тях стотици танцьори, музиканти, певци и актьори ще пресъздадат атмосферата, духа и всекидневието на Българското възраждане.

Тазгодишното издание е посветено на 150-годишнината от Априлското въстание. В програмата са включени възстановки по мотиви от романа „Под игото", представяне на възрожденски занаяти, традиции и празнични обичаи, пише БТА.

Програмата и в двата дни започва в 19:00 часа. Сред специалните гости са Петя Панева, маестро Митко Денев и „Бендът на България".

От ансамбъл „Българе" определят „Нощ в миналото" като културно събитие, насочено към популяризирането на българската история, традиции и фолклорно наследство.

Първото издание на „Нощ в миналото" се състоя през юли 2025 г. в Регионалния етнографски музей на открито „Етър" и постави началото на нов културен формат, който съчетава исторически възстановки, фолклор, театър и интерактивно участие на публиката. Тогава стотици посетители проследиха сцени, вдъхновени от българската история и възрожденския бит, разположени в различни части на музейния комплекс. Според организаторите амбицията е инициативата да се превърне в ежегодна традиция.