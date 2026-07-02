Има няколко покупки, които всяко лято се повтарят с почти ритуална точност: слънцезащита, шампоан в по-малка опаковка, нещо против комари, мокри кърпички, продукти за децата, балсам за коса, която морето и слънцето тепърва ще решат да изпитват, разтворимо кафе, свежи и здравословни барчета. Обикновено тръгваме за почивка с идеята, че ще вземем „само най-необходимото“, а се връщаме с торба, в която има място само за въображението.



Точно в този тип ежедневни покупки dm отдавна е сред най-посещаваните спирки за много семейства – от козметика и грижа за тялото до бебешки продукти, домакински нужди и продукти за път.

Сега част от тези обичайни покупки могат да донесат и нещо повече от добре подготвена плажна чанта. До 22 юли dm България провежда томбола, в която десетима клиенти могат да спечелят дълъг септемврийски уикенд за четирима в Grand Hotel Therme в село Баня край Разлог.

Всяка награда включва три нощувки на база All-Inclusive от 4 до 7 септември 2026 г. Настаняването е в едноспален апартамент за двама възрастни и две деца до 11,99 години. Включени са още достъп до спа зоната, фитнес, детския Happy Kids център и паркинга. Пътуването до Баня, личните разходи и услугите извън посочения пакет остават за сметка на печелившите.

Условието за участие е покупка за поне 30 евро, или 58,67 лв., през „Моят dm-App“. Това може да стане при поръчка през приложението, през онлайн магазина или във физически dm магазин. Има обаче няколко детайла, които е добре да се знаят предварително.

При онлайн покупка клиентът трябва да е влязъл в своя dm профил - поръчка като гост не се зачита. При пазаруване в магазин е нужно клиентският номер или QR кодът от приложението да бъде сканиран на касата преди плащане. След това участникът трябва изрично да потвърди включването си в томболата, като приеме правилата и въведе телефонен номер.

При покупка в магазин известието за регистрация идва до деня след пазаруването. Ако известията от приложението са изключени, потребителят трябва сам да отвори страницата на томболата в Моят dm-App.

В минималната стойност на покупката не влизат мляко за кърмачета и малки деца до 12 месеца, както и dm карти за подарък. В играта могат да участват само пълнолетни клиенти с активна регистрация в приложението.

Печелившите ще бъдат изтеглени на 24 юли, а имената им ще бъдат публикувани на сайта на dm до 29 юли. Те ще получат уведомление и по имейл. След това трябва да потвърдят в срок до пет дни, че приемат наградата - иначе тя преминава към резервен участник.

Има и още едно практично уточнение: престоят е само за конкретните дни от 04.09.2026 г. до 07.09.2026 г. и не може да бъде заменен срещу паричната равностойност или прехвърлен за друг период. Така че преди човек да започне да си представя басейна, минералната вода и трите нощувки далеч от градския шум, е добре просто да провери семейния календар.

Понякога септемврийската почивка започва не с резервация, а със слънцезащитен крем, шампоан за след море и едно навреме сканирано приложение.